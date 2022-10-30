Барнаульское «Динамо» уступило лидеру чемпионата

Футболисты барнаульского «Динамо» на выезде уступили лидеру. Матч 15 тура первенства России среди команд второй лиги против «Тюмени» состоялся 29 октября и завершился минимальным поражением алтайских футболистов со счётом 0:1.

Единственный мяч побывал в воротах Богдана Карюкина в самом начале второго тайма после точного удара полузащитника тюменцев Никиты Касаткина.

После победы над «Динамо» «Тюмень» набрала 32 очка и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Барнаульцы с 16-ю очками остаются на девятой строке.

Следующий матч «Динамо» вновь проведёт в гостях. 1 ноября команда Олега Яковлева сыграет в Миассе против местного «Торпедо», которое располагается на восьмой позиции.