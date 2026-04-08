В Совфеде рассказали, кто может претендовать на льготу по ЖКУ

Льгота распространяется на капремонт, содержание жилья, воду, свет и водоотведение

08 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Счет за услуги ЖКХ / Фото: amic.ru

Участники специальной военной операции и их близкие имеют право на компенсацию 50% трат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

Мера поддержки начала действовать с 2025 года. Она покрывает половину расходов на взносы за капремонт, содержание и наем жилья, плату за холодную и горячую воду, электричество, водоотведение, а также за ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в орган социальной защиты и предоставить пакет документов, включая контракт о прохождении военной службы и подтверждение участия в СВО.