В Совфеде рассказали, кто может претендовать на льготу по ЖКУ
Льгота распространяется на капремонт, содержание жилья, воду, свет и водоотведение
08 апреля 2026, 07:33, ИА Амител
Участники специальной военной операции и их близкие имеют право на компенсацию 50% трат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.
Мера поддержки начала действовать с 2025 года. Она покрывает половину расходов на взносы за капремонт, содержание и наем жилья, плату за холодную и горячую воду, электричество, водоотведение, а также за ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в орган социальной защиты и предоставить пакет документов, включая контракт о прохождении военной службы и подтверждение участия в СВО.
«Льгота действует бессрочно и предоставляется как во время участия гражданина в СВО, так и после его возвращения домой. Обратиться может как сам боец, так и член его семьи (супруг, дети, родители, иждивенцы), проживающие совместно с ним, с доверенностью в простой письменной форме», — пояснил сенатор.
