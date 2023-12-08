Стихийный мемориал начал появляться у гимназии, где ученица устроила стрельбу
В результате трагедии погибли два ребенка, еще пятеро пострадали
08 декабря 2023, 10:45, ИА Амител
Кадр: SHOT
Стихийный мемориал начал появляться у брянской гимназии № 5, где 7 декабря школьница устроила шутинг. Как сообщает Shot, вечером того же дня люди начали нести к зданию школы цветы и мягкие игрушки.
7 декабря 14-летняя ученица пришла в гимназию с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в результате происшествия погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.
Amic.ru собрал мнения экспертов, которые попытались понять причины этой трагедии.
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