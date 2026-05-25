Врачи призывают худеть постепенно и сбалансированно — без жестких ограничений и монодиет

25 мая 2026, 15:57, ИА Амител

Похудение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Стремление быстро сбросить вес после майских праздников может негативно сказаться на здоровье и даже привести к анемии, сообщила Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что все больше людей обращаются за медицинской помощью из-за последствий строгих диет и ограничений в питании.

«Многие пытаются похудеть самостоятельно, прибегая к несбалансированным монодиетам, значительно снижая калорийность рациона или переходя на вегетарианское питание, где основной упор делается на растительные продукты. Белки они получают из бобовых, а железо — из чечевицы, гречки, гранатов и яблок. Однако у большинства людей усвоение железа из этих источников затруднено, поскольку для его эффективного усвоения необходимы определенные генетические особенности», — добавила она.

Недостаток витаминов В12, фолиевой кислоты, С и В6, которые играют ключевую роль в усвоении железа, также может спровоцировать анемию. Даже при достаточном количестве железа оно может не усваиваться. Для производства эритроцитов необходим белок, который разрушается при интенсивных физических нагрузках во время диет, что может привести к его дефициту. Существуют и другие факторы, способствующие развитию анемии, подчеркнула эксперт.

Проблемы с щитовидной железой могут возникать из-за недостатка йода или селена. О важности йода известно многим, но роль селена часто недооценивается. Без селена щитовидная железа не способна синтезировать гормоны. Недостаток этих элементов может привести к серьезным последствиям. Все это связано с неправильным подходом к организации диеты для похудения.