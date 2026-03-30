Рекламные обещания не соответствуют реальности, а безопасный путь к стройности требует системного подхода

30 марта 2026, 20:35, ИА Амител

Таблетки для похудения / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

"Волшебные таблетки" для быстрого похудения, которые часто рекламируются, действительно могут способствовать снижению веса, но при этом они наносят значительный ущерб здоровью, предупреждает эксперт по медицинской профилактике и глава регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова в интервью РИА Новости.

Смирнова рассказывает, что к ней нередко обращаются пациенты с просьбой назначить препараты для похудения. Однако врач категорически против их использования, так как известны многочисленные случаи госпитализации и даже смертей, связанных с применением подобных лекарственных средств.

Некоторые из таких препаратов вызывают диарею, выводя из организма важные микроэлементы. Другие действуют как диуретики, что может привести к обезвоживанию. При этом жидкость быстро возвращается. Обезвоживание, в свою очередь, повышает риск развития онкологических заболеваний и болезней сердца.

«При обезвоживании теряется калий и магний, важные для нормальной работы сердца. Кроме того, страдает микрофлора кишечника, что негативно сказывается на нервной системе и иммунитете. Многие биологически активные добавки и жиросжигатели также действуют как стимуляторы и вызывают синдром отмены», — подчеркивает Смирнова.

Эксперт также отмечает, что рекламные обещания не соответствуют реальности, а попытки похудеть с помощью таких таблеток могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Многие препараты содержат токсичные вещества, которые вредят печени и почкам.