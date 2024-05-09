Такой день. Порядок усыпления животных на Алтае и отмена автобусного маршрута
О главных событиях региона за 8 мая
09 мая 2024, 00:02, ИА Амител
С 1 января 2025 года жители Алтайского края обязаны будут регистрировать и маркировать домашних животных. Закон, где это будет подробно прописано, сейчас дорабатывают депутаты АКЗС вместе с экспертами и общественниками. Пока он распространится только на собак. Документ также расширит перечень оснований для эвтаназии бездомных животных. В распоряжении amic.ru оказался текст законопроекта (пока документ не окончательный). Рассказываем, как народные избранники собираются "чипировать" всех псов в Алтайском крае и кого из них будут усыплять.
Из-за нарушений со стороны перевозчика в Барнауле временно отменили автобусный маршрут № 29. Комитет продолжает искать перевозчика, который займется обслуживанием направления, однако сейчас желающих нет.
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что в Алтайском крае 55% трудоустроенных граждан нуждаются в подработке. Чаще всего (71%) в дополнительном заработке нуждаются специалисты из ресторанно-гостиничной отрасли и кадры из сферы образования (57%).
06:28:18 10-05-2024
Отстаньте от животных. Они не виноваты, что люди так поступают с ними. Нужно усыплять людей которые так поступают с ними. Именно такой закон нужно применить к людям. Тогда мы сможем навести порядок
08:21:21 10-05-2024
Отстаньте от животных. Они нев (06:28:18 10-05-2024) Отстаньте от животных. Они не виноваты, что люди так поступа... Тех, которые выкидывают животных на улицу надо наказывать. Тут спору нет. А что делать с теми животными, которые не одно поколение, успешно размножаясь, живет на улице? Разбирайте значит по домам. На улице им не место.
08:25:09 10-05-2024
Отстаньте от животных. Они нев (06:28:18 10-05-2024) Отстаньте от животных. Они не виноваты, что люди так поступа... Просто прелестно)) Гуманная зоошиза призывает к усыплению людей - тебе лечиться принудительно в дурке надо.
12:47:17 10-05-2024
Гость (08:25:09 10-05-2024) Просто прелестно)) Гуманная зоошиза призывает к усыплению лю... Зачем брать животное, коли не можете уделять им должное внимание и заботу?
На мучения?
Вот и отвечайте перед законом за свою безответственность.
14:24:41 10-05-2024
Гость (12:47:17 10-05-2024) Зачем брать животное, коли не можете уделять им должное вним...
Зачем зоошиза берёт животное, а затем выбрасывает?
08:48:36 10-05-2024
Отстаньте от животных. Они нев (06:28:18 10-05-2024) Отстаньте от животных. Они не виноваты, что люди так поступа... А вы заберите себе животных, откройте приют, кормите. В чем проблема? Тогда ВЫ СМОЖЕТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК, или вы только кудахтать умеете? То то же! Еще бы лечение вам пройти, чтобы не ставили жизни животных ВЫШЕ жизней людей.
Виноваты не виноваты, но они есть. И проблему нужно решать, а не пердеть в лужу бестолку развивая пузыри. Ну не повезло. Увы. выживает сильнейший.
Вообще нужно скорее закон права частной собственности, почему если бездомная шавка забежала ко мне во двор, я не имею права ее пристрелить? Это моя частная территория, а это посторонний объект на МОЕЙ территории, за которую я плачу налоги, за которой я ухаживаю и обсустраиваю. Собак, кошек и прочих животных у себя во дворе я должен иметь законное право обезвреживать. и точка!
09:01:50 10-05-2024
Отстаньте от животных. Они нев (06:28:18 10-05-2024) Отстаньте от животных. Они не виноваты, что люди так поступа... Бродячих псин на улице быть не должно! Нигде в европе или пендостане блоховозы стаями не бродят. И нигде в мире нет курортов для бездомных псин. Короткая передержка и на переработку!
08:46:05 10-05-2024
Вообще не смущает что они собираются в стаи или в одиночку и нападают на детей и взрослых?
00:21:44 11-05-2024
Гость (08:46:05 10-05-2024) Вообще не смущает что они собираются в стаи или в одиночку и... Ты видел что я выбросила? Желаю тебе в той жизни быть собакой
22:46:36 10-05-2024
Я выступаю на стороне защиты животных, ибо мы в ответе кого приручили. Животное честнее и праведнее, чем двуногие моральные уроды, это категория людейтакая, которые мня себя властителями мира!
07:12:20 11-05-2024
Айболит (22:46:36 10-05-2024) Я выступаю на стороне защиты животных, ибо мы в ответе кого ... ну так бегай со стаей - зачем ты к людям-то прибилась?
08:44:03 11-05-2024
Айболит (22:46:36 10-05-2024) Я выступаю на стороне защиты животных, ибо мы в ответе кого ... Ты приручил всех бездомных блоховозов??? Ну так и отвечай за них.
22:44:50 11-05-2024
Отстаньте от животных. Они нев (06:28:18 10-05-2024) Отстаньте от животных. Они не виноваты, что люди так поступа... Ну если покусают вас или кого-то из ваших родственников я думаю иначе зоговорите