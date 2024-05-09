Такой день. Порядок усыпления животных на Алтае и отмена автобусного маршрута

О главных событиях региона за 8 мая

09 мая 2024, 00:02, ИА Амител

Закат у моря / Фото: unsplash.com

С 1 января 2025 года жители Алтайского края обязаны будут регистрировать и маркировать домашних животных. Закон, где это будет подробно прописано, сейчас дорабатывают депутаты АКЗС вместе с экспертами и общественниками. Пока он распространится только на собак. Документ также расширит перечень оснований для эвтаназии бездомных животных. В распоряжении amic.ru оказался текст законопроекта (пока документ не окончательный). Рассказываем, как народные избранники собираются "чипировать" всех псов в Алтайском крае и кого из них будут усыплять.

Из-за нарушений со стороны перевозчика в Барнауле временно отменили автобусный маршрут № 29. Комитет продолжает искать перевозчика, который займется обслуживанием направления, однако сейчас желающих нет.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что в Алтайском крае 55% трудоустроенных граждан нуждаются в подработке. Чаще всего (71%) в дополнительном заработке нуждаются специалисты из ресторанно-гостиничной отрасли и кадры из сферы образования (57%).