Такой день. Затопление Барнаула ливнями и последствия отмены льготной ипотеки

О главных событиях Алтайского края за 9 августа

09 августа 2024, 23:55, ИА Амител

Закат / Источник фото: unsplash.com

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал, что отмена льготной ипотеки негативно повлияет и на строительство жилья, и на цены на недвижимость, и на финансовое состояние застройщиков.

Гилев отметил, что в последние, наверное, года три рынок недвижимости жил в период стимулирования спроса, который начался во время ковидных ограничений.

Новый терминал барнаульского аэропорта готов уже на 35%. Строители возвели три этажа будущего здания. Впереди — самые сложные и капиталоемкие работы. 8 августа на строящемся объекте побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. После окончания работ барнаульский аэропорт сможет обслуживать до миллиона человек в год, а география полетов может заметно вырасти.

Залповые ливни, обрушившиеся на Барнаул днём в пятницу, вновь доставили неприятности городу. Так, на проспекте Ленина машины просто уходят под воду. Видео с дорожной рекой возле Нового рынка поделились подписчики паблика "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что машины просто плывут по дороге. Такая же ситуация на перекрестке Ленина/Матросова и на улице Северо-Западной, пишут комментаторы под видео.