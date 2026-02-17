Песков заявил: СМИ не пустят на переговоры в Женеве
Важная политическая встреча пройдет в закрытом режиме
17 февраля 2026, 18:35, ИА Амител
Официальный представитель главы российского государства и Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предстоящие переговоры в Женеве будут проводиться без присутствия представителей прессы.
«Естественно, все будет в закрытом для прессы режиме», — сказал политик.
Этой информацией он поделился на встрече с журналистами. По предварительным данным, трехсторонние обсуждения, касающиеся ситуации на Украине, начнутся в Женеве ориентировочно в 14:00 по московскому времени.
Накануне сообщалось, что российская делегация прилетела в Женеву для переговоров по Украине. Перелет из Москвы составил девять часов и проходил в обход недружественных стран.
18:38:17 17-02-2026
Хорошие дела не скрывают
08:40:56 18-02-2026
Подозриетельно. Идет сдача?