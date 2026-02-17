Песков заявил: СМИ не пустят на переговоры в Женеве

Важная политическая встреча пройдет в закрытом режиме

17 февраля 2026, 18:35, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Официальный представитель главы российского государства и Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предстоящие переговоры в Женеве будут проводиться без присутствия представителей прессы.

«Естественно, все будет в закрытом для прессы режиме», — сказал политик.

Этой информацией он поделился на встрече с журналистами. По предварительным данным, трехсторонние обсуждения, касающиеся ситуации на Украине, начнутся в Женеве ориентировочно в 14:00 по московскому времени.

Накануне сообщалось, что российская делегация прилетела в Женеву для переговоров по Украине. Перелет из Москвы составил девять часов и проходил в обход недружественных стран.