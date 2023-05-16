Томенко оценил комплексное развитие посёлка в Барнауле

В посёлке достраивают очень нужную школу и уже построили водоочистительную станцию

16 мая 2023, 13:54, ИА Амител





















































Виктор Томенко осмотрел школу и водоочистительную станцию / Фото: Олег Богданов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском посёлке Спутник и водоочистительную станцию, которую запустили 11 сентября. Он подчеркнул, что новые объекты – это пример комплексного развития.

Сейчас в посёлке около тысячи детей школьного возраста, которые вынуждены ездить на учёбу в другие районы города. По контракту школу должны сдать до конца 2023 года.

"Мы много школ построили в течение последних лет на территории края. Помимо того, мы ремонтируем, модернизируем, дополнительные места создаём. По Барнаулу около пяти тысяч мест создали новых в школах. Дети – наше будущее, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы они учились в достойных условиях", – подчеркнул губернатор.

Глава региона уточнил, что в этом году заканчивается возведение пристроя к школе № 98, в следующем – школы в квартале 2011. Уже готовы документы на строительство пяти школ в Барнауле, ещё четыре – проектируются.

Также в посёлке построили водоочистительную станцию, которая обеспечит питьевой водой не только школу, но и жилые дома.