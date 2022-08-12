Стало известно, через какую страну россияне летают в Европу
Билет в один конец с учётом новых санкций может обойтись примерно в 20 тысяч рублей
12 августа 2022, 10:05, Илья Звягинцев
Между Россией и Турцией ежедневно совершается 85 перелётов, а в будущем их число планируют увеличить до 100. Как сообщает Hürriyet, Турция является самым популярным пересадочным узлом для россиян, которые хотят посетить Европу.
Из-за повышения спроса растёт и стоимость билетов. С учётом санкций цена за перелёт в одну сторону может составлять около 20 тысяч рублей.
Отметим, что Турция входит в число немногих стран, которые не прекратили авиасообщение с Россией. Среди них также Египет, ОАЭ, Сербия и ряд других государств, которые не пользуются таким большим спросом.
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