В Алтайском крае будут готовить специалистов по стратегическим коммуникациям

Они сегодня нужны бизнесу, государству и некоммерческому сектору

09 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Алтайский госуниверситет / Фото: amic.ru

В Алтайском государственном университете (АлтГУ) открывают новую магистерскую программу "Реклама и связи с общественностью" с профилем "Школа стратегических коммуникаций". Это ответ на растущий спрос на специалистов, владеющих современными навыками коммуникации, необходимыми как в бизнесе регионов, так и в коммерческом и государственном секторах, сообщили в вузе в ответ на запрос amic.ru.

В АлтГУ подчеркнули, что программа по рекламе и связям с общественностью ориентирована на практическую подготовку. Студентам уже с первого семестра предстоит разрабатывать готовые решения для бизнеса, госструктур, образовательных учреждений и некоммерческих организаций.

По оценкам экспертов, сегодня рынок нуждается в специалистах по рекламе и PR (пиар), владеющих не только теоретическими знаниями и опытом применения традиционных методов, но и современными коммуникационными навыками.

Кроме того, специалистам нового поколения важно уметь быстро адаптироваться к изменениям, противостоять фейковым новостям, справляться с вызовами, своевременно оценивать риски и создавать креативные идеи, способные эффективно донести информацию до аудитории.

Коммуникационная стратегия нужна компаниям, прежде всего, для того, чтобы эффективно и ясно формулировать цели. А это – залог достижения наиболее эффективных результатов. Поэтому эксперты с такими навыками будут востребованы на рынке труда, подчеркивают в вузе.

Магистерскую программу построили таким образом, чтобы студенты могли сразу применить полученные знания в проектах, работая над кейсами. В числе преподавателей – практики индустрии коммуникаций, специалисты в области рекламы, связей с общественности и digital*-коммуникаций, доктора и кандидаты наук.

Задача науки – подготовить специалистов, которые будут:

выстраивать коммуникационную политику;

правильно реагировать на кризисные ситуации и вызовы рынка;

бороться с фейками;

разбираться в информационных трендах и подбирать эффективные способы продвижения;

работать с рекламными и PR-технологиями на digital-площадках;

ориентироваться в медиааналитике и прогнозировать риски;

разбираться в специфике коммуникаций на рынках Азии и продвигать клиента на международной арене.

Такие навыки необходимы тем, кто планирует применять их для решения управленческих задач. Это маркетологи, специалисты пресс-служб, PR-специалисты, рекламисты, специалисты по медиакоммуникациям, журналисты, политтехнологи, коучи, представители консалтинга, бизнеса, менеджеры и руководители предприятий. А также – представители государственной и муниципальной власти.

В АлтГУ заверили, что обучение будет проходить не в традиционной форме, а в виде митапов и воркшопов от представителей рекламных и коммуникационных агентств, пресс-служб и СМИ. А в качестве выпускной работы магистры будут создавать реальный информационный продукт, разработанный в интересах конкретного работодателя.

Как ранее сообщал amic.ru, в классическом университете также разработали новую образовательную программу магистратуры "Цифровая журналистика".

Цель курса – развитие профессиональных навыков в области цифровых технологий, больших данных и искусственного интеллекта. Появление этой программы обусловлено потребностями рынка массмедиа.

Согласно опросам работодателей, для всех СМИ крайне важно найти сотрудников, свободно владеющих цифровыми инструментами создания контента и методами взаимодействия с аудиторией в социальных сетях. Представители отрасли отмечают, что медиамир быстро меняется и переходит в цифровое пространство. По оценкам экспертов, те СМИ, которые смогут адаптироваться, заинтересуют свою аудиторию, в то время как остальные останутся в прошлом.

Программа составлена таким образом, чтобы научить студентов создавать контент для цифровых платформ, социальных сетей и блогов. В нее включены только те знания и навыки, которые невозможно получить самостоятельно.

*Digital ("диджитал")