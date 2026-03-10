Актер Прилучный впервые открыто прокомментировал развод с Муцениеце и обвинения в насилии

10 марта 2026, 07:19, ИА Амител

Павел Прилучный / Фото: соцсети актера

Актер Павел Прилучный впервые подробно прокомментировал обстоятельства своего развода с Агатой Муцениеце. По его словам, обвинения в насилии и абьюзе, прозвучавшие после расставания, не соответствуют действительности и, как он считает, были сделаны ради публичности.

В интервью, о котором пишет StarHit, актер заявил, что бывшая жена "оболгала его", из-за чего после развода многие знакомые, друзья и коллеги отвернулись от него. Прилучный отметил, что в результате громкой истории за ним закрепилась репутация абьюзера и домашнего тирана.

«Давайте по факту. Я занимался же боксом, у меня КМС, рука тяжелая… Если бы я ее избил, точно было бы видно. И она точно пошла бы в полицию и написала заявление. А если ты всего этого не сделала, то какое право имеешь говорить, что я тебя избивал? Не помню, чтобы поднимал на нее руку. Меня совсем не так воспитывали… Да, мог наорать. Я импульсивный, в юности так вообще был… Во время ссоры мог громко и матом объяснить, что она не права, но ударить — не моя история. Если бы я ее ударил, она бы не смогла собраться и отправиться вести шоу "Голос". Драк у нас не было, зато мы могли орать друг на друга как резаные. В порыве гнева мог сказать ей: "Я сейчас тебе…" Но это были только угрозы», — заявил актер.

Прилучный также прокомментировал эпизод с телефоном, о котором Муцениеце рассказывала весной 2020 года. Тогда актриса утверждала, что супруг разбил ее телефон и выбросил его из окна. По словам Прилучного, во время обеда Муцениеце разговаривала по телефону со своим новым избранником, обсуждая темы, которые его раздражали, и в итоге он в порыве эмоций выбросил устройство из окна первого этажа.

Актер утверждает, что конфликты в семье возникали неоднократно и, по его мнению, их можно было избежать, если бы супруги разъехались. Однако Муцениеце настаивала на совместном проживании в загородном доме вместе с детьми.

Прилучный рассказал, что после развода оставил бывшей супруге три квартиры и автомобиль. Дом он также предлагал передать ей, но с условием совместной выплаты ипотеки, однако она отказалась. Алименты, по его словам, были согласованы.

Позже, как утверждает актер, Муцениеце перевезла свою мать за город в период пандемии COVID-19, после чего напряжение между супругами усилилось. Ссоры продолжались до тех пор, пока актриса не собрала вещи и не уехала вместе с детьми.

«Мне было настолько больно и неприятно, что я хотел вычеркнуть этого человека из своей жизни. Понимал, что не смогу этого сделать из-за детей, но то, как она поступила — было жестко. Такой психологической травмы мне никто и никогда не наносил. На меня свалился страшнейший буллинг со всех сторон. Доставалось от знакомых и незнакомых», — сказал Прилучный.

После разрыва, по словам актера, в интернете появилось множество обвинений и угроз в его адрес, а часть профессиональных проектов оказалась сорвана.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе в 2020 году после девяти лет совместной жизни. Их расставание сопровождалось публичными заявлениями и судебными разбирательствами, в том числе по вопросу места жительства их сына Тимофея.

Ранее в Красноярске мужчина сжег собственный дачный дом, чтобы тот не достался жене при возможном разводе.