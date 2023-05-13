В Барнауле трёшку с ураганами на стенах и местом для игры в классики продают за 8 млн
"Трёшку" с пёстрым интерьером предлагают приобрести барнаульцам
13 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
В Барнауле "хищную трёшку", усыпанную разными рисунками и узорами, продают в ЖК "Взлётный" на Павловском тракте, 305. Она стоит 84,5 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 8 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".
Площадь "трёшки" составляет 94,6 кв. м. Она находится на 7-м этаже 16-этажного дома.
От интерьера квартиры слегка кружится голова. В гостиной уживаются фотообои (хотя, возможно, это пластиковые панели) с изображением гигантских белых роз, полосатый ковролин "под зебру", обои с мраморным принтом и чёрно-белый потолок. Но это не всё. Тут же – вельветовый диван, шторы с вензелями и нарисованные жёлтые орхидеи на полуколоннах.
Одна из спален своей динамичностью не уступает. В ней два вида обоев – с разноцветными шарами, которые обычно называют перекати-поле, а также с орнаментом из треугольников. А на лаковом (или зеркальном – не знаем, как звучит лучше) чёрном потолке висит белая люстра. Она тоже необычная и напоминает павлиний хвост.
Нескучная в квартире и прихожая. Обои в ней немного спокойнее, чем в других комнатах, на них светло-серые вуали, которые вместе похожи на множество маленьких ураганов. Узор относительно сдержанный, хотя в глаза всё равно бросается. Заметнее всего здесь пол с множеством крупных полос, напоминающих наскальные рисунки, – собственно, на нём акцентируется почти всё внимание.
На кухне вообще можно играть в классики. В ней ковролин – это своего рода мозаика, состоящая из квадратов разных цветов и мастей.
В квартире встроенная мебель, водонагреватель, электрическая плита и шторы. Это останется новым владельцам.
Есть лоджия.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.
08:34:11 13-05-2023
Ужас.