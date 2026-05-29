Мера особенно актуальна в условиях роста тарифов на ЖКУ и поможет поддержать граждан предпенсионного и пенсионного возраста

29 мая 2026, 12:42, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выдвинули инициативу о снижении возраста для получения компенсации за капитальный ремонт жилых помещений. Согласно их предложению, собственники жилья, достигшие возраста 65 лет, будут получать скидку 50% на взносы, а с 70 лет они будут полностью освобождены от этих платежей, пишет РИА Новости.

Законопроект уже направлен в парламент для рассмотрения и предполагает изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на пенсионеров, которые вынуждены тратить значительные средства на питание, медикаменты и коммунальные услуги. Действующие льготы начинают действовать только после достижения возраста 70 и 80 лет, что является слишком поздним сроком для пенсионеров», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что положение неработающих пенсионеров крайне сложное, и они нуждаются в дополнительной поддержке. Он предложил снизить возраст для получения скидок и полного освобождения от взносов, установив 65 лет как возраст для получения 50%-й скидки, а 70 лет — как возраст для полного освобождения от уплаты взносов.

Авторы законопроекта считают, что его реализация поможет улучшить материальное положение пожилых граждан, снизить задолженность по капитальному ремонту среди уязвимых слоев населения, укрепить социальную стабильность и повысить доверие к государственной социальной политике.