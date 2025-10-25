В начале ноября россияне будут работать всего три дня

Это связано с празднованием Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября

25 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Россиянам напомнили, что в начале ноября рабочая неделя будет короткой – трудиться придется всего три дня вместо пяти. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом следующая неделя, наоборот, будет шестидневной, поработать придется в том числе и в субботу. Перенос, по словам депутата, был сделан, чтобы оптимизировать время работы и отдыха.