В начале ноября россияне будут работать всего три дня

Это связано с празднованием Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября

25 октября 2025, 16:25, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Россиянам напомнили, что в начале ноября рабочая неделя будет короткой – трудиться придется всего три дня вместо пяти. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом следующая неделя, наоборот, будет шестидневной, поработать придется в том числе и в субботу. Перенос, по словам депутата, был сделан, чтобы оптимизировать время работы и отдыха.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:52:33 25-10-2025

Какое "народное единство" после демонстративного раскола общества на хищников и жертв, на толстосумов и нищебродов!?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:50:51 26-10-2025

"Перенос, по словам депутата, был сделан, чтобы оптимизировать время работы и отдыха" - Так для этого сделали шестидневной последнюю неделю октября, нет?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:11 26-10-2025

Опять 4 ноября по городу неадекваты с выпученными глазами носиться будут.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:49 26-10-2025

это истребляют 7 ноября,народную память стирают. друзья народа.

  -5 Нравится
Ответить
