В начале ноября россияне будут работать всего три дня
Это связано с празднованием Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября
25 октября 2025, 16:25, ИА Амител
Россиянам напомнили, что в начале ноября рабочая неделя будет короткой – трудиться придется всего три дня вместо пяти. Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
При этом следующая неделя, наоборот, будет шестидневной, поработать придется в том числе и в субботу. Перенос, по словам депутата, был сделан, чтобы оптимизировать время работы и отдыха.
18:52:33 25-10-2025
Какое "народное единство" после демонстративного раскола общества на хищников и жертв, на толстосумов и нищебродов!?
07:50:51 26-10-2025
"Перенос, по словам депутата, был сделан, чтобы оптимизировать время работы и отдыха" - Так для этого сделали шестидневной последнюю неделю октября, нет?
08:49:11 26-10-2025
Опять 4 ноября по городу неадекваты с выпученными глазами носиться будут.
09:56:49 26-10-2025
это истребляют 7 ноября,народную память стирают. друзья народа.