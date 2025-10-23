Неделя, следующая за ней, наоборот, будет ультракороткой

23 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Следующая рабочая неделя будет для россиян непривычно длинной – она продлится шесть дней. Так получилось из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Производственный календарь изменили таким образом, чтобы по случаю праздника сделать длинные выходные. Но ради этого одну из суббот пришлось сделать рабочей.

О том, как мы будем работать и сделают ли субботу, 1 ноября, сокращенным рабочим днем, – в материале amic.ru.

1 Почему рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной? Виной всему День народного единства. Календарь сверстали таким образом, чтобы по случаю праздника у россиян получились длинные выходные – три дня подряд. Но ради этого пришлось субботу, 1 ноября, сделать рабочим днем. Так и получилось, что россиянам, которые трудятся на пятидневке, в одну из недель придется отработать шесть дней.

2 Какие дни будут рабочими? Мы будем работать шесть дней подряд: с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября.

3 Будет ли суббота, 1 ноября, сокращенным рабочим днем? Да. Вообще, согласно Трудовому кодексу, на один час сокращается лишь рабочий день, идущий непосредственно перед праздником. День народного единства отмечают 4 ноября. Соответственно, 1 ноября под эти условия не попадает. Но этот вопрос урегулировали отдельным постановлением - рабочая суббота, 1 ноября, будет сокращена на один час. Впрочем, этот вопрос все равно лучше уточнить у своего работодателя.

4 Как мы отдыхаем по случаю Дня народного единства? Мы будем отдыхать три дня подряд. Выходными будут воскресенье (2 ноября), понедельник (3 ноября) и вторник (4 ноября).