Почему следующая рабочая неделя будет шестидневной и будет ли суббота сокращенным днем?

Неделя, следующая за ней, наоборот, будет ультракороткой

23 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Следующая рабочая неделя будет для россиян непривычно длинной – она продлится шесть дней. Так получилось из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Производственный календарь изменили таким образом, чтобы по случаю праздника сделать длинные выходные. Но ради этого одну из суббот пришлось сделать рабочей.

О том, как мы будем работать и сделают ли субботу, 1 ноября, сокращенным рабочим днем, – в материале amic.ru.

1

Почему рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной?

Виной всему День народного единства. Календарь сверстали таким образом, чтобы по случаю праздника у россиян получились длинные выходные – три дня подряд. Но ради этого пришлось субботу, 1 ноября, сделать рабочим днем. Так и получилось, что россиянам, которые трудятся на пятидневке, в одну из недель придется отработать шесть дней.
2

Какие дни будут рабочими?

Мы будем работать шесть дней подряд: с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября.
3

Будет ли суббота, 1 ноября, сокращенным рабочим днем?

Да. Вообще, согласно Трудовому кодексу, на один час сокращается лишь рабочий день, идущий непосредственно перед праздником. День народного единства отмечают 4 ноября. Соответственно, 1 ноября под эти условия не попадает.
Но этот вопрос урегулировали отдельным постановлением - рабочая суббота, 1 ноября, будет сокращена на один час. Впрочем, этот вопрос все равно лучше уточнить у своего работодателя.
4

Как мы отдыхаем по случаю Дня народного единства?

Мы будем отдыхать три дня подряд. Выходными будут воскресенье (2 ноября), понедельник (3 ноября) и вторник (4 ноября).
5

Как мы будем работать на следующей, ультракороткой рабочей неделе?

На работу нужно будет выйти в среду, 5 ноября. Соответственно, послепраздничная неделя будет всего лишь трехдневной.
График работы в ноябре / Фото: amic.ru

В Госдуме напомнили о графике работы в ноябре

Из-за шестидневной рабочей недели россияне получат три выходных дня подряд – 2, 3 и 4 ноября
Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

13:29:35 23-10-2025

Не вводите людей в заблуждение, 1 ноября — сокращенный рабочий день.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:55 23-10-2025

Не несите бред! Суббота перенесена с понедельника 3 ноября, а он предпраздничный т.е. на час короче.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:18 23-10-2025

1 ноября будет сокращенным днем, поскольку первого числа мы отрабатываем за третье, которое является предпраздничным днем.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:17 23-10-2025

Откройте производственный календарь! Суббота перенесена с предпраздничного понедельника и рабочий день сокращëн на час!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гервандт Бабеич

14:02:04 23-10-2025

Интересно,3 ноября переносят на 1.Но ведь третье предпраздничный день и должен быть короче на час.И если вы перенесли его ,то и он тоже должен быть как предпраздничный.Почему это мы должны расплачиваться за подобные инициативы?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Да, уж!

14:05:04 23-10-2025

Рабочий день в субботу 1 ноября должен быть короче на 1 час, потому что в этот день работаем за предпраздничный день 3 ноября.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юлия

15:46:30 26-10-2025

Чтоб им пусто всем было со своими переносами уже задолбали! Тошнит от работы после шестидневки, просто тошнит, и никакие три дня выходных это не компенсируют. Отстаньте уже от людей и от праздничных дней.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тимур

01:51:18 28-10-2025

Охренеть, приравняли обычный рабочий предпраздничный день, с нерабочим днём, хотя по идее должны оплачивать в 2 размере

  0 Нравится
Ответить
