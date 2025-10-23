Почему следующая рабочая неделя будет шестидневной и будет ли суббота сокращенным днем?
Неделя, следующая за ней, наоборот, будет ультракороткой
Следующая рабочая неделя будет для россиян непривычно длинной – она продлится шесть дней. Так получилось из-за Дня народного единства, который отмечают 4 ноября. Производственный календарь изменили таким образом, чтобы по случаю праздника сделать длинные выходные. Но ради этого одну из суббот пришлось сделать рабочей.
О том, как мы будем работать и сделают ли субботу, 1 ноября, сокращенным рабочим днем, – в материале amic.ru.
1
Почему рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной?
Виной всему День народного единства. Календарь сверстали таким образом, чтобы по случаю праздника у россиян получились длинные выходные – три дня подряд. Но ради этого пришлось субботу, 1 ноября, сделать рабочим днем. Так и получилось, что россиянам, которые трудятся на пятидневке, в одну из недель придется отработать шесть дней.
2
Какие дни будут рабочими?
Мы будем работать шесть дней подряд: с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября.
3
Будет ли суббота, 1 ноября, сокращенным рабочим днем?
Да. Вообще, согласно Трудовому кодексу, на один час сокращается лишь рабочий день, идущий непосредственно перед праздником. День народного единства отмечают 4 ноября. Соответственно, 1 ноября под эти условия не попадает.
Но этот вопрос урегулировали отдельным постановлением - рабочая суббота, 1 ноября, будет сокращена на один час. Впрочем, этот вопрос все равно лучше уточнить у своего работодателя.
4
Как мы отдыхаем по случаю Дня народного единства?
Мы будем отдыхать три дня подряд. Выходными будут воскресенье (2 ноября), понедельник (3 ноября) и вторник (4 ноября).
5
Как мы будем работать на следующей, ультракороткой рабочей неделе?
На работу нужно будет выйти в среду, 5 ноября. Соответственно, послепраздничная неделя будет всего лишь трехдневной.
13:29:35 23-10-2025
Не вводите людей в заблуждение, 1 ноября — сокращенный рабочий день.
13:31:55 23-10-2025
Не несите бред! Суббота перенесена с понедельника 3 ноября, а он предпраздничный т.е. на час короче.
13:38:18 23-10-2025
1 ноября будет сокращенным днем, поскольку первого числа мы отрабатываем за третье, которое является предпраздничным днем.
13:47:17 23-10-2025
Откройте производственный календарь! Суббота перенесена с предпраздничного понедельника и рабочий день сокращëн на час!
14:02:04 23-10-2025
Интересно,3 ноября переносят на 1.Но ведь третье предпраздничный день и должен быть короче на час.И если вы перенесли его ,то и он тоже должен быть как предпраздничный.Почему это мы должны расплачиваться за подобные инициативы?
14:05:04 23-10-2025
Рабочий день в субботу 1 ноября должен быть короче на 1 час, потому что в этот день работаем за предпраздничный день 3 ноября.
15:46:30 26-10-2025
Чтоб им пусто всем было со своими переносами уже задолбали! Тошнит от работы после шестидневки, просто тошнит, и никакие три дня выходных это не компенсируют. Отстаньте уже от людей и от праздничных дней.
01:51:18 28-10-2025
Охренеть, приравняли обычный рабочий предпраздничный день, с нерабочим днём, хотя по идее должны оплачивать в 2 размере