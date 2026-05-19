В ОП напомнили, что работодатели обязаны индексировать зарплату из-за роста цен
Индексация должна касаться всех сотрудников без исключения
19 мая 2026, 07:48, ИА Амител
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости заявил, что работодатели обязаны повышать заработную плату сотрудникам в связи с ростом потребительских цен.
По словам Машарова, статья 134 ТК РФ в явном виде предписывает государственным и муниципальным структурам проводить индексацию зарплат в установленном порядке.
Однако для частного бизнеса, как пояснил эксперт, эта обязанность тоже никуда не исчезает — работодатели всех организационно-правовых форм должны следовать тому же принципу: компенсировать персоналу рост потребительских цен на товары и услуги.
В законодательстве действительно не прописана строгая периодичность повышения (раз в год, в полгода и т.д.). Но, как подчеркнул Машаров, судебная практика однозначно трактует отсутствие индексации как нарушение, ведь сама цель Трудового кодекса — защита трудящихся от обесценивания их труда из-за инфляции.
Особенно важно, что правило об индексации действует для всех работников без исключения. Ни должность, ни стаж, ни "особые заслуги" не дают работодателю права оставить кого-то без прибавки, когда дорожают товары и услуги.
07:58:51 19-05-2026
оп пусть и индексирует.
работодатель то здесь причем,ь и какое работодатель отношение имеет к тому что вы натворили.
спасибо говорите что вообще работодатели не закрываются
09:03:54 19-05-2026
Гость (07:58:51 19-05-2026) оп пусть и индексирует.работодатель то здесь причем,ь и... а человек прав. откуда столько дизлайков.? работодатлеь такой же человек, который платит денежку работникам, беря на себя обязательства и ответственность. И в чем вина работодателя, что властям неймется, воевать хочется, и цены на бензин растут, а следом и все остальное.
Вот щас доллар сильно упал, где падение цены на бензин? А ведь когда доллар рос, именно этим обосновывали рост цен на бензин.
Так причем тут директор булочной, когда страну разворовывают единорослы.
09:14:25 19-05-2026
Если прибыль бизнеса составляла условный миллион, после роста налоговой базы и амортизационных затрат, где предприниматель должен взять средства для повышения ЗП?
09:53:05 19-05-2026
Гость (09:14:25 19-05-2026) Если прибыль бизнеса составляла условный миллион, после рост...
свои аппетиты пусть поумерят, плачутся больше
12:24:20 19-05-2026
Гость (09:53:05 19-05-2026) свои аппетиты пусть поумерят, плачутся больше... Вы о каких-то сферических бизнесменах в вакууме говорите. Могу тоже самое сказать, нужно аппетит поумерить , а не роста зарплат ждать
13:06:54 19-05-2026
Гость (09:53:05 19-05-2026) свои аппетиты пусть поумерят, плачутся больше... Или сам сделай что-нибудь, умник.
15:30:32 19-05-2026
Гость (13:06:54 19-05-2026) Или сам сделай что-нибудь, умник.... а "бизнес" этот "купил там - продал здесь"? И доходность нулевую указал? Получается, всех облапошил, и потребителей, и работников,не повышая зп, и государство? Кому он пользу то приносит, кроме тебя?
19:39:08 19-05-2026
Гость (15:30:32 19-05-2026) а "бизнес" этот "купил там - продал здесь"? И доходность нул... Да уж, бизнесмен мамкин. Если что то продал, то как доходность будет нулевой?
14:15:10 19-05-2026
Гость (09:14:25 19-05-2026) Если прибыль бизнеса составляла условный миллион, после рост... Бабе своей машину не меняй каждый год, шубу каждый год не покупай, в тёплые края четыре раза в год не вози - и коллектив сохранишь, и бизнес так называемый.
11:07:34 19-05-2026
Сначала налогами с акцизами задавили, а теперь еще и как хочешь повышай ЗП такое себе только крупные компании да госконторы могут позволить, а мелкий бизнес теперь еще давайте штрафами добейте.
15:07:38 19-05-2026
" Но, как подчеркнул Машаров, судебная практика однозначно трактует отсутствие индексации как нарушение, ведь сама цель Трудового кодекса — защита трудящихся от обесценивания их труда из-за инфляции."------------- Создают иллюзию заботы о человеке. Знакомый в Москве, на ВПК в 2025 году получал зарплату 200, а сейчас 100 и никакого нарушения Трудового кодекса. Все это мерзко и противно.
15:17:56 19-05-2026
МРОТ повышают в зависимости от потребительских цен и работодатель повышает ЗП не ниже МРОТ.
О чем разговор? Все соблюдают
15:33:39 19-05-2026
"Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения" вот кого касается содержание статьи 134. ТК РФ Статья 134. Остальное это фантазии и хотелочки этого персонажа. А еще там нет слов типа "следует", "обязаны", "необходимо" и т.д.