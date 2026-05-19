В ОП напомнили, что работодатели обязаны индексировать зарплату из-за роста цен

Индексация должна касаться всех сотрудников без исключения

19 мая 2026, 07:48, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости заявил, что работодатели обязаны повышать заработную плату сотрудникам в связи с ростом потребительских цен.

По словам Машарова, статья 134 ТК РФ в явном виде предписывает государственным и муниципальным структурам проводить индексацию зарплат в установленном порядке.

Однако для частного бизнеса, как пояснил эксперт, эта обязанность тоже никуда не исчезает — работодатели всех организационно-правовых форм должны следовать тому же принципу: компенсировать персоналу рост потребительских цен на товары и услуги.

В законодательстве действительно не прописана строгая периодичность повышения (раз в год, в полгода и т.д.). Но, как подчеркнул Машаров, судебная практика однозначно трактует отсутствие индексации как нарушение, ведь сама цель Трудового кодекса — защита трудящихся от обесценивания их труда из-за инфляции.

Особенно важно, что правило об индексации действует для всех работников без исключения. Ни должность, ни стаж, ни "особые заслуги" не дают работодателю права оставить кого-то без прибавки, когда дорожают товары и услуги.