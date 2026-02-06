В Оренбуржье воспитателям, защитившим детей в детсаду, выплатят по 500 тысяч рублей

Женщины смогли запереть нападавшего в помещении и до приезда экстренных служб удерживали дверь

06 февраля 2026, 16:49, ИА Амител

Воспитатели, спасшие детей / Фото: официальный канал губернатора Оренбургской области

Власти Оренбургской области выплатят по 500 тысяч рублей двум сотрудницам детского сада, которые накануне защитили детей во время нападения мужчины с ножом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Глава области уточнил, что помимо воспитательницы Лии Галеевой, первой вставшей на пути злоумышленника, в защиту детей вступила и музыкальный работник детского сада Людмила Платонова. По словам Солнцева, женщины смогли запереть нападавшего в помещении и до приезда экстренных служб удерживали дверь, не позволяя ему выбраться.

«Кроме Лии Галеевой на защиту детей встала и другой воспитатель, а точнее — музыкальный работник Людмила Платонова», — написал губернатор.

Он добавил, что педагогов не только представят к наградам, но и премируют. «Каждая из них получит по 500 тысяч рублей», — отметил Солнцев.

Нападение произошло накануне. По данным следствия, нетрезвый мужчина с ножом ворвался на территорию детского сада. Ему преградила путь воспитательница, в результате злоумышленника удалось обезвредить и закрыть в подвале до прибытия полиции. В ходе инцидента женщина получила порезы рук.

Региональное управление Следственного комитета возбудило два уголовных дела — о покушении на убийство и халатности. По информации Shot, в детском саду в момент нападения не было охраны.