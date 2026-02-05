Под Оренбургом вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад. Что известно

Воспитатель Лия Галеева встала на пути злоумышленника и удерживала его до прибытия наряда полиции

В городе Бугуруслане Оренбургской области вооруженный ножом мужчина проник в здание детского сада, сломав дверь.

Об этом сообщает пресс‑служба губернатора и правительства региона. При этом во время нападения на детский сад в здании не оказалось охраны, пишет телеграм-канал "База".

Воспитательнице пришлось защищать детей, рискуя собой. В здании в тот момент находились лишь одна группа детей, воспитатель и нянечка. Инцидент произошел во время тихого часа, к счастью, никто из детей не пострадал.

«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом», — говорится в сообщении.

Трагедии удалось избежать благодаря решительным действиям воспитателя Лии Галеевой. 41‑летняя сотрудница МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 1" встала на пути вооруженного мужчины и удерживала его до прибытия наряда полиции. Известно, что воспитатель получила порезы на руках в момент, когда пыталась отобрать нож у мужчины.

Сразу была активирована тревожная кнопка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, проникшего в здание детского сада, и передали его в руки полиции.

Как выяснилось в ходе разбирательства, злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — по этой причине он не смог внятно пояснить мотивы своего поступка.

Глава города Дмитрий Дьяченко в своем Telegram‑канале поблагодарил всех за быструю реакцию и взаимопомощь:

«Ситуация на контроле. Все экстренные службы реагирования сработали слаженно».

На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка. Ситуацию взял на контроль губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. На данный момент мотивы и личность нападавшего остаются неизвестными.

