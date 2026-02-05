Под Оренбургом вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад. Что известно
Воспитатель Лия Галеева встала на пути злоумышленника и удерживала его до прибытия наряда полиции
05 февраля 2026, 17:41, ИА Амител
В городе Бугуруслане Оренбургской области вооруженный ножом мужчина проник в здание детского сада, сломав дверь.
Об этом сообщает пресс‑служба губернатора и правительства региона. При этом во время нападения на детский сад в здании не оказалось охраны, пишет телеграм-канал "База".
Воспитательнице пришлось защищать детей, рискуя собой. В здании в тот момент находились лишь одна группа детей, воспитатель и нянечка. Инцидент произошел во время тихого часа, к счастью, никто из детей не пострадал.
«В дошкольное учреждение, сломав дверь, пробрался мужчина с ножом», — говорится в сообщении.
Трагедии удалось избежать благодаря решительным действиям воспитателя Лии Галеевой. 41‑летняя сотрудница МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 1" встала на пути вооруженного мужчины и удерживала его до прибытия наряда полиции. Известно, что воспитатель получила порезы на руках в момент, когда пыталась отобрать нож у мужчины.
Сразу была активирована тревожная кнопка. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, проникшего в здание детского сада, и передали его в руки полиции.
Как выяснилось в ходе разбирательства, злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — по этой причине он не смог внятно пояснить мотивы своего поступка.
Глава города Дмитрий Дьяченко в своем Telegram‑канале поблагодарил всех за быструю реакцию и взаимопомощь:
«Ситуация на контроле. Все экстренные службы реагирования сработали слаженно».
На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка. Ситуацию взял на контроль губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. На данный момент мотивы и личность нападавшего остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что семиклассница напала с ножом на другую школьницу в Красноярском крае. Пострадавшую доставили в больницу.
18:38:15 05-02-2026
Наверное, его в детсаду обижали, вот оно такое и выросло.
13:06:06 06-02-2026
смелая женщина, молодец. родителям надо бы отблагодарить человека