Сибирячка спасла дочь от лейкоза, став для нее донором костного мозга

После месяцев мучений и двух реанимаций точный диагноз поставили только в Москве, где и провели успешную трансплантацию

15 декабря 2025, 19:45, ИА Амител

Сибирячка спасла дочь от лейкоза / Фото: "КП-Новосибирск"

Сибирячка Ольга Исламова подарила своей дочери Юле второй шанс на жизнь, став для нее донором костного мозга. Этой трансплантации предшествовали месяцы борьбы с коварной болезнью, которая маскировалась под обычные детские недомогания, сообщает "КП-Новосибирск".

Путь к страшному диагнозу

Осенью 2023 года Юля родилась здоровым ребенком. Все изменилось год спустя, когда девочка начала ходить в ясли и, как многие дети, часто болеть. Однажды у нее резко поднялась температура и заболела рука, хотя травм не было. В травмпункте предположили подвывих и наложили гипс. Но лечение не помогало.

«Через десять дней дочка встала утром и начала хромать, а вечером уже отказалась вставать на ножки», – вспоминает Ольга Исламова.

Девочку с подозрением на реактивный артрит госпитализировали в инфекционную больницу. Антибиотики временно помогли, но после новогодних праздников боль вернулась с новой силой. Врачи стали подозревать ювенильный артрит, но ревматолог, на всякий случай, назначил пункцию костного мозга. Анализ показал страшную правду – острый лимфобластный лейкоз.

Борьба за жизнь и "уникальная" мутация

19 января 2025 года Юлю госпитализировали в детское отделение онкологии. Состояние девочки стремительно ухудшалось: суставы опухли и посинели, боль не снимали даже сильные обезболивающие.

«Никакие обезболивающие не помогали. Врачи отправили ребенка в реанимацию и обезболивали морфином», – говорит Ольга.

Первую химиотерапию пришлось прервать из-за тяжелой реакции организма. Пока девочка была в реанимации, пришел результат углубленной генетической экспертизы из Москвы: "острый лимфобластный лейкоз В-типа с поломкой в гене PTPN11". Это редкая и агрессивная форма болезни с высоким риском рецидива. Врачи сразу поставили Юлю в лист ожидания на трансплантацию костного мозга.

"Как знак судьбы" – дорога в Москву

По совету мам других пациентов Ольга написала известному московскому профессору Александру Карачунскому. Ответ был коротким: "Мы вас забираем!" 27 февраля девочку в тяжелом состоянии под сопровождением реаниматологов перевезли в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в Москве.

Интересно, что врачей-спутников звали Ислам и Юлия Владимировна – полная тезка маленькой пациентки Юлии Владимировны Исламовой.

«Такое совпадение – как знак судьбы», – считает Ольга.

В столице Юля поразительно быстро достигла ремиссии после первого же блока химиотерапии. Для закрепления результата провели еще несколько курсов лечения. И наступил решающий этап.

Мать как донор и новая жизнь

Лучшим донором для Юли оказалась ее собственная мать. В июне 2025 года в центре имени Рогачева успешно провели трансплантацию костного мозга. Трансплантат прижился.

В январе 2026 года Юле предстоит контрольное обследование в Москве. Ее иммунная система полностью обновилась, и теперь ей предстоит заново получить все прививки.

Чтобы поддержать других родителей, оказавшихся в подобной ситуации, Ольга ведет телеграм-канал "У моего ребенка БЫЛ лейкоз (ОЛЛ)", где подробно и честно описывает весь их сложный путь – от первых симптомов до выздоровления.