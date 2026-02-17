Неконтролируемая гипертония — провоцирует 95% случаев сердечной недостаточности

17 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Врач меряет давление пациенту / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера/ amic.ru

Юлия Лысакова, кардиолог и руководитель сети медицинских центров "Семейная", в беседе с "Лентой.ру" выделила основные причины хронической сердечной недостаточности.

По ее словам, главная причина сердечной недостаточности — неконтролируемая гипертония.

«По всему миру до полутора миллиардов человек сталкиваются с повышенным давлением, и в 95% случаев именно это состояние приводит к сердечной недостаточности. Поэтому так важно вовремя диагностировать и лечить гипертонию», — отметила Лысакова.

Вторая по распространенности причина — ишемическая болезнь сердца, вызванная атеросклерозом коронарных артерий. Кардиолог добавила, что нарушения ритма, перикардиты и врожденные пороки сердца составляют от 5 до 10% случаев сердечной недостаточности.

Лысакова также обратила внимание на высокую смертность от сердечной недостаточности: каждый пятый пациент умирает в течение первого года, а каждый второй — в течение пяти лет.

«Риск летального исхода возрастает, если сердечная недостаточность развивается одновременно с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом или ожирением», — заключила врач.

