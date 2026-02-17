Из Барнаула в зону СВО отправили 12 фур с техникой и подарками ко Дню защитника Отечества

Гуманитарную помощь собирали всем краем

17 февраля 2026, 18:10, ИА Амител

Гуманитарный груз / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Из Барнаула в зону проведения специальной военной операции выехал очередной гуманитарный конвой. В составе груза — техника, оборудование, медикаменты и личные посылки для военнослужащих из Алтайского края. А еще — подарки, которые доставят бойцам ко Дню защитника Отечества.

Всего в зону СВО направили 12 большегрузных машин. В колонну включили 20 автомобилей, мотоциклы, оргтехнику и другое оснащение, уточнил вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания, первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько. Подарки и посылки к празднику жители собирали всем регионом — участие приняли почти все города и районы края.

«Люди очень активно откликаются на акцию. К сбору подарков подключились все — от воспитанников детских садов до сотрудников различных краевых организаций. И, конечно, помогаем доставить в зону СВО посылки ребятам от родных и близких», — сказал Денис Голобородько.

По его словам, наиболее востребованная часть груза — техника. При содействии правительства края и добровольческих объединений партия старается закрывать потребности военнослужащих на линии соприкосновения.

Сбор организовали региональное отделение "Единой России", Комитет семей воинов Отечества, волонтеры края и реготделение Народного фронта. Помощь в доставке оказало правительство Алтайского края.

Денис Голобородько и гуманитарный груз / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Колонна проследует в Луганскую и Донецкую области, а также на курское, белгородское и запорожское направления. Посылки военнослужащим лично вручит руководитель "Женского движения Единой России" в Алтайском крае Кристина Юстус. Она отметила, что каждое отправление дойдет до адресата.

Тем временем добровольцы уже готовят новую партию. По их словам, поддержка тыла остается необходимой, и пока продолжается спецоперация, регион продолжит формировать гуманитарные грузы для алтайских бойцов.