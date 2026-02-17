Из Барнаула в зону СВО отправили 12 фур с техникой и подарками ко Дню защитника Отечества
Гуманитарную помощь собирали всем краем
17 февраля 2026, 18:10, ИА Амител
Из Барнаула в зону проведения специальной военной операции выехал очередной гуманитарный конвой. В составе груза — техника, оборудование, медикаменты и личные посылки для военнослужащих из Алтайского края. А еще — подарки, которые доставят бойцам ко Дню защитника Отечества.
Всего в зону СВО направили 12 большегрузных машин. В колонну включили 20 автомобилей, мотоциклы, оргтехнику и другое оснащение, уточнил вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания, первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько. Подарки и посылки к празднику жители собирали всем регионом — участие приняли почти все города и районы края.
«Люди очень активно откликаются на акцию. К сбору подарков подключились все — от воспитанников детских садов до сотрудников различных краевых организаций. И, конечно, помогаем доставить в зону СВО посылки ребятам от родных и близких», — сказал Денис Голобородько.
По его словам, наиболее востребованная часть груза — техника. При содействии правительства края и добровольческих объединений партия старается закрывать потребности военнослужащих на линии соприкосновения.
Сбор организовали региональное отделение "Единой России", Комитет семей воинов Отечества, волонтеры края и реготделение Народного фронта. Помощь в доставке оказало правительство Алтайского края.
Колонна проследует в Луганскую и Донецкую области, а также на курское, белгородское и запорожское направления. Посылки военнослужащим лично вручит руководитель "Женского движения Единой России" в Алтайском крае Кристина Юстус. Она отметила, что каждое отправление дойдет до адресата.
Тем временем добровольцы уже готовят новую партию. По их словам, поддержка тыла остается необходимой, и пока продолжается спецоперация, регион продолжит формировать гуманитарные грузы для алтайских бойцов.
18:53:44 17-02-2026
Молодцы герои: ежесуточно, причём сотнями, демилитаризируют упёртых укров! Всецело поддерживаем и поздравляем: так держать!
09:11:31 18-02-2026
А дойдет до каждого?