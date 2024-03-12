Власти Барнаула рассказали, когда и где начнут ремонтировать дороги
График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций
12 марта 2024, 12:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы ремонта городской улично-дорожной сети, сообщает мэрия.
Глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что окончательный перечень дорог, где проведут ремонт, сформируют "после повторного осмотра улично-дорожной сети и согласования Межведомственной комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог".
"Работы планируется начать после схода снега, установления благоприятных погодных условий", – подчеркнул Ведяшкин.
График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях. Кроме того, в ближайшее время с участием "ресурсовиков" проведут совещание по вопросу восстановления проезжих частей и благоустройства территорий, поврежденных при проведении работ в осенне-зимний период.
Франк поручил своевременно довести итоговый график проведения ремонтных работ до жителей. Также поручил держать на особом контроле вопрос восстановления дорог, тротуаров и территорий дворов.
12:41:27 12-03-2024
С ресурсовиками в первую очередь надо все согласовывать, на мой взгляд. А это у нас уже стало народной приметой - где-то положили новый асфальт? Значит, скоро там раскопают трубы менять.
12:51:19 12-03-2024
ни когда пока колеса не отваляться
13:03:48 12-03-2024
заголовок не соответствует! допустим КОГДА еще раскрыт вопрос, хотя и размазан. А вот на вопрос ГДЕ ответа нет даже примерного, лишь написано, что сами не знают.
ВЛАСИХУ ОТРЕМОНТИРУЙТЕ! проехать невозможно! Яма на яме!
08:31:54 13-03-2024
Ядринцева починят?