Власти Барнаула рассказали, когда и где начнут ремонтировать дороги

График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций

12 марта 2024, 12:30, ИА Амител

Дорожный ремонт / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы ремонта городской улично-дорожной сети, сообщает мэрия.

Глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что окончательный перечень дорог, где проведут ремонт, сформируют "после повторного осмотра улично-дорожной сети и согласования Межведомственной комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог".

"Работы планируется начать после схода снега, установления благоприятных погодных условий", – подчеркнул Ведяшкин.

График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях. Кроме того, в ближайшее время с участием "ресурсовиков" проведут совещание по вопросу восстановления проезжих частей и благоустройства территорий, поврежденных при проведении работ в осенне-зимний период.

Франк поручил своевременно довести итоговый график проведения ремонтных работ до жителей. Также поручил держать на особом контроле вопрос восстановления дорог, тротуаров и территорий дворов.