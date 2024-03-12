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Власти Барнаула рассказали, когда и где начнут ремонтировать дороги

График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций

12 марта 2024, 12:30, ИА Амител

Дорожный ремонт / Фото: barnaul.org
Дорожный ремонт / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил вопросы ремонта городской улично-дорожной сети, сообщает мэрия.

Глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин отметил, что окончательный перечень дорог, где проведут ремонт, сформируют "после повторного осмотра улично-дорожной сети и согласования Межведомственной комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог".

"Работы планируется начать после схода снега, установления благоприятных погодных условий", – подчеркнул Ведяшкин.

График работ будет синхронизирован с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях. Кроме того, в ближайшее время с участием "ресурсовиков" проведут совещание по вопросу восстановления проезжих частей и благоустройства территорий, поврежденных при проведении работ в осенне-зимний период.

Франк поручил своевременно довести итоговый график проведения ремонтных работ до жителей. Также поручил держать на особом контроле вопрос восстановления дорог, тротуаров и территорий дворов.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 4

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Гость

12:41:27 12-03-2024

С ресурсовиками в первую очередь надо все согласовывать, на мой взгляд. А это у нас уже стало народной приметой - где-то положили новый асфальт? Значит, скоро там раскопают трубы менять.

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гость

12:51:19 12-03-2024

ни когда пока колеса не отваляться

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Гость

13:03:48 12-03-2024

заголовок не соответствует! допустим КОГДА еще раскрыт вопрос, хотя и размазан. А вот на вопрос ГДЕ ответа нет даже примерного, лишь написано, что сами не знают.

ВЛАСИХУ ОТРЕМОНТИРУЙТЕ! проехать невозможно! Яма на яме!

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Гость

08:31:54 13-03-2024

Ядринцева починят?

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