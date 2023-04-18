Военком заявил о ежегодном сокращении числа уклонистов

По словам военкома Москвы, на это есть две причины

18 апреля 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Число уклонистов от срочной службы ежегодно снижается, сообщил ТАСС военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.

По его словам, связано это "с кропотливой работой по разъяснению гражданам об ответственности за уклонение от призыва".

"Тем более с используемыми нами ресурсами деваться им некуда", – подчеркнул он.

Ранее в апреле президент Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках.

Комиссар Локтев накануне сказал, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнётся уже во время весеннего призыва. В Минцифры вскоре сообщили, что пока оснований для рассылки повесток через этот портал нет.