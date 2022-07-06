Где цветёт папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Ивана Купалы

День Ивана Купалы отмечают в России 7 июля. Это старинный языческий праздник, которого очень ждет детвора и молодежь. В первую очередь потому, что в этот день можно обливать водой всех подряд. Кроме того, это волшебный праздник, с которым связано множество магических обрядов и легенд. Что это за праздник, каковы его история и традиции, читайте в нашей традиционно рубрике «Вопрос-ответ».

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История праздника Иваны Купалы

Ещё в старину люди связывали праздник Ивана Купалы с днём летнего солнцестояния. По старому календарю он выпадал на 20-21 июня. У славян Купала был известен как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса.

С приходом христианства на Руси День Ивана Купалы приурочили к рождению Иоанна Предтечи. Это один из величайших православных праздников. Он отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии — Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.

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Обряды в ночь на Ивана Купалу

Ночь на Ивана Купалу — особенная. В это время принято гадать, проводить множество ритуалов и обрядов. Самые главные обряды связаны с огнём, водой и травами. А самое популярное гадание — это гадание на венках. Также, согласно легенде, в эту ночь можно найти цветок папоротника.

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Обычай искать цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу

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Вопрос дня Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала

Считается, что тот, кто отыщет цветок папоротника, обретёт удачу, богатство, славу и любовь. Ходить на поиски цветка папоротника лучше одному, считалось, что так больше шансов найти заветный цветок, который расцветает ровно в полночь. Если у человека не хватает смелости пойти в лес в одиночку, то можно пойти вдвоём. Это не возбраняется. Согласно преданиям, в ночь на 7 июля за папоротником «охотятся» не только люди, но и нечистая сила. Так что если вам посчастливилось невероятное, и вы сорвали заветный цветок, то возьмите в левую руку полынь и начертите вокруг себя мелом круг. Тогда злые силы не смогут сделать вам ничего плохого.

Как выглядит цветок папоротника, никто не знает. Его ещё ни разу не находили. Кто-то считает, что это крупный красный, даже «огненный», цветок. По другим данным, он серебристый, другие говорят, что это маленький беленький цветочек. Однако описание сходится в одном — цвет папоротника светится. Отсюда пошли другие его названия: светицвет, горицвет, жар-цвет, цвет-свет.

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Обычай собирать травы

Травы, которые собраны до восхода солнца, считаются магическими и обладают мистической силой. Растения высушивались и применялись строго по назначению. Целебными отварами поили больных людей, окуривали избы, изгоняли злых духов, привлекали удачу и достаток. А некоторые растения могли даровать способность разговаривать с птицами и животными. Одними из самых популярных трав, которые собирали в эту ночь, были крапива, мать-и-мачеха, душица, багульник и полынь.

Главное условие — успеть собрать траву до рассвета, иначе все волшебные свойства пропадали.

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Обычаи на Ивана Купалу, связанные с водой

Наши предки верили, что начиная со дня Ивана Купалы и до Ильина дня (2 августа по новому календарю), вся нечисть покидала воды озёр, рек и водоёмов. Поэтому купаться разрешалось именно в этот промежуток времени.

Купание в любом водоёме было самым главным обрядом праздника. Считалось, что в ночь на Ивана Купалу вода обладает целебными свойствами. А уже на рассвете было принято умываться росой.

Девушки шли на реку ещё и ради того, чтобы погадать. Они плели венки из трав, вставляли зажжённые свечи и спускали венки на воду. Если венок быстро отплывал от берега, то это сулило долгую и счастливую жизнь или удачное замужество. Если свечка горит дольше, чем у других, то это значило, что жизнь будет очень долгой. Если же венок тонул, это говорило о том, что девушка в этом году не выйдет замуж или же суженый её разлюбит.

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Почему принято прыгать через костер?

Огонь также обладает большой магической силой. Костёр, разведённый в ночь на Ивана Купалу, имеет очищающее свойство. По традиции костры разводились на берегах рек и озёр. Пламя обязательно должно было быть высоким.

Главная и любимая традиция, связанная с огнём, — перепрыгивание через костёр. Считалось, что огонь, также как и вода, очищает человека. А тот, кто выше всех прыгнет через огонь, будет счастливым.

В ночь на Ивана Купалу между кострами проводили домашний скот. Люди верили, что это защитит животных от болезней и смерти. В огне сжигали старую одежду, а также одежду, снятую с больных людей, чтобы хворь к ним больше не приставала.

Ещё в эту ночь было принято поджигать деревянные колёса или смоляные бочки. Их скатывали с гор или носили на шестах, символизируя солнцеворот.

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Народные поверья на Ивана Купалу

Люди верили, что в эту ночь выходит на праздник нечистая сила. Чтобы защитить свой дом от вторжения нечисти, на пороге дома и подоконниках раскладывали крапиву.

Предки верили, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы охотились за лошадьми, чтобы на них добраться на Лысую гору. Чтобы защитить лошадок, их на всю ночь запирали в конюшнях или сараях.

В ночь на Ивана Купалу предки собирали цветок иван-да-марья. Считалось, что его необходимо положить во все углы избы. Люди верили, что вор никогда не залезет, так как будет слышать голоса в доме.

А ещё наши предки верили, что в Купальную ночь деревья могут переходить с одного места на другое, разговаривать друг с другом шелестом листьев. Это относилось также и к траве и цветам. Даже животные по преданиям в эту ночь разговаривают между собой.

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Откуда пошла традиция обливать водой?

В наши дня самая популярная традиция в день Ивана Купалы — обливать всех водой. Как уже было сказано выше, предки верили, что вода смывает болезни и очищает человека. Однако Церковь не приветствует языческие обряды. Считается, что сегодня обычай обливать водой связан с Иоанном Крестителем.