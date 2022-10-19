Кто сможет воспользоваться семейной ипотекой в 2023 году и под какой процент её дают?

Правительство России по поручению президента продлило действие семейной ипотеки. Успеть оформить кредит на покупку квартиры или дома на льготных условиях можно будет до 1 июля 2024 года. Но сделать это смогут только те, кто попадает под условия льготной программы. Кому дают семейную ипотеку и с какой льготной ставкой, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Какие семьи могут оформить ипотеку с господдержкой?

Программа распространяется на молодые семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок. При этом значение имеет период их рождения. По условиям воспользоваться льготной ипотекой можно только, если ребёнок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года. Если дети у вас уже были, но в этот период на свет появился ещё один, можете смело обращаться в банк.

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Недвижимость В России продлили семейную ипотеку до 1 июля 2024 года

Под какой процент и на какую сумму дают семейную ипотеку?

Для семьи льготная ставка составит не более 6%. Этот процент будет действовать на протяжении всего срока ипотеки.

Максимальный размер субсидируемого кредита решили увеличить, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Для большинства регионов он теперь ограничен лимитом в 6 миллионов рублей против 3 миллионов ранее. Для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей порог ипотеки на выгодных условиях теперь не должен превышать 12 миллионов рублей. То есть при желании можно взять кредит и на большую сумму, но субсидировать государство будет только те суммы, которые ограничены указанным «коридором».

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Есть ли ограничения по площади жилья?

Никаких ограничений по площади приобретаемого жилья нет, главное, чтобы это была «первичка». Это может быть квартира в новостройке или частный дом с земельным участком. Важно, чтобы договор был заключён именно с застройщиком, который является с юридическим лицом.

Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нём частного дома.