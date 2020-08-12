Персеиды в ночь на 13 августа. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года
В народе говорят, что именно этот звездопад исполняет желания. Главное – правильно их загадать
В ночь с 12 на 13 августа жители Земли смогут наблюдать пик одного самых красивых звездопадов – Персеид. В народе он известен как "августовский звездопад". Постарайтесь сегодня ночью загадать заветное желание на падающую звезду. Вот увидите – оно обязательно сбудется. А когда лучше всего наблюдать Персеиды, куда смотреть, чтобы не упустить "свою" звезду и как правильно загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, читайте в материале amic.ru.
Каждый год в июле-августе планета Земля проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые выпустила комета Свифта – Туттля. Ученые называют этот шлейф метеорным потоком Персеиды. Мельчайшие частицы (размером с песчинку) проникают в земную атмосферу со скоростью 216 тыс. км/ч и сгорают, образуя "звездный дождь". В народе говорят, что в это время проходит августовский звездопад.
Название Персеиды это явление получило по имени созвездия Персея. Именно с этой стороны, если смотреть на небо с Земли, появляются падающие звезды.
Первые упоминания о Персеидах датируются 36 годом н.э. О них писали в китайской летописи: "Более ста метеоров вспыхнули под утро". Но официально открывателем Персеид считают бельгийского математика, астронома Адольфа Кетле, который сообщил о нем в 1835 году.
А в Европе Персеиды называют "слезы святого Лаврентия". Именно в самый активный период метеорного дождя – 10 августа – в Италии проходит фестиваль святого Лаврентия.
Просто запасайтесь пледом (на улице ведь ночь и может быть прохладно), кофе (чтобы случайно не уснуть), устраивайтесь поудобнее там, где хорошо видно ночное небо и наблюдайте за Персеидами. Никаких специальных приспособлений для этого не нужно. Но лучше наслаждаться астрономическим явлением вдали от города и искусственных источников света. Именно при таких условиях ярче всего видны звезды.
Чтобы найти на небе точку, откуда "вылетают" метеоры, нужно посмотреть на северо-восток. Видите Малую Медведицу? Справа от нее находится созвездие Кассиопея, оно похоже на букву W. Созвездие, которое находится ниже нее, – Персей. Смотрите туда и ждите звездопад.
Наблюдать метеорный поток можно невооруженным глазом сразу после полуночи, рассказали в Барнаульском планетарии. Но, как правило, наибольшее количество метеоров бывает в часы перед рассветом.
Хотите запечатлеть самый красивый "звездопад" года? Тогда наш совет: снимать нужно за городом. Для этого лучше использовать штатив. Если его нет, просто положите камеру на ровную поверхность. Фотографировать нужно с выдержкой, поэтому не пытайтесь делать это с рук: дрожание испортит снимок.Лучше использовать широкоугольный объектив. Наведите камеру прямо наверх. Не ждите появления метеора, чтобы сделать снимок – будет уже слишком поздно. Просто держите затвор открытым как можно дольше. И делайте как можно больше кадров. Чем больше снимков вы сделаете, тем больше шансов поймать Персеиды в кадр.
С самого детства всем известно: если успеешь загадать желание на падающую звезду, оно обязательно сбудется. Специально для романтичных натур рассказываем, как же правильно просить звезды о сокровенном.
Для начала настройтесь. Найдите удобное для наблюдения за Персеидами место. Расслабьтесь и получайте удовольствие от всего вокруг. Поблагодарите мир за все, что он вам дал. Почувствуйте себя наедине с Вселенной, сконцентрируйтесь на своем желании, на том, как ваша энергия и силы направлены на его исполнение.
Очень важно и правильное положение. Загадывать желание на падающую звезду нужно лицом к востоку. В народе верят, что именно в этом положении Вселенная наиболее восприимчива к просьбам людей.
Как только увидите падающую звезду, как можно быстрее произнесите свое желание (или загадайте его про себя). Если успеете, пока падает звезда и в небе виден светлый след, – ваша мечта исполнится.
Ну а если загадать желание во время падения звезды вы все-таки не успели, есть еще один способ: закройте глаза и постарайтесь в деталях вспомнить, как она летела и какой след оставила. В этот момент проговорите свою мечту.