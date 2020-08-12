Персеиды в ночь на 13 августа. Когда и где смотреть самый красивый звездопад года

Что такое поток Персеиды и как он связан со звездопадом?

Каждый год в июле-августе планета Земля проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые выпустила комета Свифта – Туттля. Ученые называют этот шлейф метеорным потоком Персеиды. Мельчайшие частицы (размером с песчинку) проникают в земную атмосферу со скоростью 216 тыс. км/ч и сгорают, образуя "звездный дождь". В народе говорят, что в это время проходит августовский звездопад.

Название Персеиды это явление получило по имени созвездия Персея. Именно с этой стороны, если смотреть на небо с Земли, появляются падающие звезды.

Первые упоминания о Персеидах датируются 36 годом н.э. О них писали в китайской летописи: "Более ста метеоров вспыхнули под утро". Но официально открывателем Персеид считают бельгийского математика, астронома Адольфа Кетле, который сообщил о нем в 1835 году.

А в Европе Персеиды называют "слезы святого Лаврентия". Именно в самый активный период метеорного дождя – 10 августа – в Италии проходит фестиваль святого Лаврентия.