Дожди и похолодание. О погоде в Алтайском крае 27 сентября

От +12 до +17 градусов ожидается в Алтайском крае 27 сентября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по северу местами температура опустится до +6 градусов.

Местами небольшие, по востоку умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, по югу порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается небольшой дождь. От +6 до +8 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.