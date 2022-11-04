Мокрый снег и до +11. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 ноября

Холодная погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в субботу, 5 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +6...+11 градусов. По северо-западу к вечеру похолодает до 0 градусов.

Временами будет дождь, по северо-западу — переходящий в мокрый снег, возможны гололёдные явления. В конце дня в северо-западных районах на дорогах гололедица. Ветер подует южный, 7-12 м/с, местами по западу порывы 15-20 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +6...+8 градусов. Утром будет гололедица, а в течение дня прогнозируется небольшой дождь. Скорость ветра — до 12 м/с.