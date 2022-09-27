Утренний снег и до -3. О погоде в Алтайском крае 28 сентября

До -3 градусов ожидается на севере Алтайского края днем 28 сентября. Как сообщают синоптики регионального Гидрометцентра, на большей части территории пройдут дожди, которые в утренние часы будут выпадать вместе с мокрым снегом.

В целом по краю температура составит от +3 до +8 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. Умеренные дожди. Утром возможен туман. Ветер северный, 7-12 м/с.