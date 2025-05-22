Юный барнаулец попал в число самых перспективных баскетболистов страны
14-летний Степан Мыльников уехал в Москву в тренировочный лагерь Российской федерации баскетбола
22 мая 2025, 10:49, ИА Амител
Баскетбол / Фото: unsplash.com
Юный барнаулец попал в число самых перспективных баскетболистов страны. 14-летний центровой из школы "АлтайБаскет" Степан Мыльников и его тренер Сергей Штин уехали в Москву в тренировочный лагерь Российской федерации баскетбола.
Занятия пройдут в СШОР "Тимирязевская" и начнутся 22 мая. Всего в Москву приглашены 24 лучших баскетболиста страны 2011 года рождения из разных городов. Перспективные юноши смогут тренироваться в лагере РФБ до 28 мая. Заниматься с ними будут лучшие тренеры московских спортшкол, сообщает "Алтайский спорт".
11:04:07 22-05-2025
Молодчина
11:22:32 22-05-2025
молодец конечно, только теперь надо уезжать за урал, жить и тренироваться.
здесь толку не будет, как и с хоккеем.
13:11:31 22-05-2025
Степан, так держать! Сергей Михайлович, вы большой молодец!
19:17:27 22-05-2025
у нас был такой мальчик знакомый, как попер!! тренировки сборная, соревнования, поездки, загранка! интенсив тренировки. а потом бац - 4 грыжи позвоночника, колени вхлам, голеностоп, инфаркт (!) в 35 лет!! еле вылез, жена ушла, сына забрала, денег кучу отсудила. Живет полуинвалид один