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Юный барнаулец попал в число самых перспективных баскетболистов страны

14-летний Степан Мыльников уехал в Москву в тренировочный лагерь Российской федерации баскетбола

22 мая 2025, 10:49, ИА Амител

Баскетбол / Фото: unsplash.com
Баскетбол / Фото: unsplash.com

Юный барнаулец попал в число самых перспективных баскетболистов страны. 14-летний центровой из школы "АлтайБаскет" Степан Мыльников и его тренер Сергей Штин уехали в Москву в тренировочный лагерь Российской федерации баскетбола. 

Занятия пройдут в СШОР "Тимирязевская" и начнутся 22 мая. Всего в Москву приглашены 24 лучших баскетболиста страны 2011 года рождения из разных городов. Перспективные юноши смогут тренироваться в лагере РФБ до 28 мая. Заниматься с ними будут лучшие тренеры московских спортшкол, сообщает "Алтайский спорт".

Барнаул Спорт баскетбол

Комментарии 4

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Гость

11:04:07 22-05-2025

Молодчина

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Гость

11:22:32 22-05-2025

молодец конечно, только теперь надо уезжать за урал, жить и тренироваться.
здесь толку не будет, как и с хоккеем.

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Гость

13:11:31 22-05-2025

Степан, так держать! Сергей Михайлович, вы большой молодец!

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Гость

19:17:27 22-05-2025

у нас был такой мальчик знакомый, как попер!! тренировки сборная, соревнования, поездки, загранка! интенсив тренировки. а потом бац - 4 грыжи позвоночника, колени вхлам, голеностоп, инфаркт (!) в 35 лет!! еле вылез, жена ушла, сына забрала, денег кучу отсудила. Живет полуинвалид один

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