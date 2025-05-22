14-летний Степан Мыльников уехал в Москву в тренировочный лагерь Российской федерации баскетбола

22 мая 2025, 10:49, ИА Амител

Баскетбол / Фото: unsplash.com

Юный барнаулец попал в число самых перспективных баскетболистов страны. 14-летний центровой из школы "АлтайБаскет" Степан Мыльников и его тренер Сергей Штин уехали в Москву в тренировочный лагерь Российской федерации баскетбола.

Занятия пройдут в СШОР "Тимирязевская" и начнутся 22 мая. Всего в Москву приглашены 24 лучших баскетболиста страны 2011 года рождения из разных городов. Перспективные юноши смогут тренироваться в лагере РФБ до 28 мая. Заниматься с ними будут лучшие тренеры московских спортшкол, сообщает "Алтайский спорт".