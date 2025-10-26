За летние шины зимой водителей начнут штрафовать
Размер штрафа составит 500 рублей
26 октября 2025, 07:05, ИА Амител
Шины на автомобиле / Фото: amic.ru
С 1 декабря российским автомобилистам грозят штрафы за использование летних покрышек зимой, сообщил РИА Новости автоюрист Александр Касьяненко.
Эксперт уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции уполномочены штрафовать за использование летней резины в зимний период с 1 декабря по конец февраля, а также за езду на шипованной резине в летние месяцы – с июня по август. Размер штрафа составит 500 рублей.
Эксперт напомнил водителям, что запрет на использование шин, не соответствующих сезону, вступил в силу 1 сентября 2023 года. При этом круглогодичное использование всесезонных шин остается допустимым.
07:28:41 26-10-2025
Дьявол ликует. Лучше озвучьте коротенький список за что не штрафуют?
08:40:08 26-10-2025
Гость (07:28:41 26-10-2025) Дьявол ликует. Лучше озвучьте коротенький список за что не ш... Пока не штрафуют за то, что ты пишешь тут это
12:01:16 26-10-2025
Гость (08:40:08 26-10-2025) Пока не штрафуют за то, что ты пишешь тут это... Спасибо Гост, что успокоил на время.