За летние шины зимой водителей начнут штрафовать

26 октября 2025, 07:05, ИА Амител

Шины на автомобиле / Фото: amic.ru

С 1 декабря российским автомобилистам грозят штрафы за использование летних покрышек зимой, сообщил РИА Новости автоюрист Александр Касьяненко.

Эксперт уточнил, что сотрудники Госавтоинспекции уполномочены штрафовать за использование летней резины в зимний период с 1 декабря по конец февраля, а также за езду на шипованной резине в летние месяцы – с июня по август. Размер штрафа составит 500 рублей.

Эксперт напомнил водителям, что запрет на использование шин, не соответствующих сезону, вступил в силу 1 сентября 2023 года. При этом круглогодичное использование всесезонных шин остается допустимым.