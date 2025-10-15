Почему запретили долгий прогрев авто во дворах и какой штраф за это предусмотрен?
В холодное время года автомобилисты стараются "отогреть" машины перед поездкой, однако так они нарушают закон
15 октября 2025, 11:05, ИА Амител
Зима для российских автомобилистов – большое испытание. Когда на улице становится холоднее -25…-30 градусов, в салоне машине царит такая же температура. Чтобы ехать было комфортнее, водители зачастую надолго оставляют автомобиль прогреваться, и уже садятся в теплый салон. Однако в погоне за комфортом владельцы транспортных средств нарушают российское законодательство и могут "словить" штраф. Подобнее – в материале amic.ru.
Сколько времени разрешено прогревать автомобиль?
Не дольше пяти минут. Правда, прямого запрета на "прогрев" двигателя в российском законодательстве нет. Однако здесь работает сочетание двух терминов и нормативов.
Согласно статье 17.2 ПДД, в жилой зоне, а также на дворовых территориях запрещена стоянка автомобиля с работающим двигателем. Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства более чем на пять минут по причинам, не связанным с посадкой/высадкой пассажиров либо загрузкой/разгрузкой автомобиля.
Кстати, парковка рядом с домом уже считается дворовой территорией, поэтому правила распространяются и на нее.
А вот на таксистов, ожидающих клиентов, и автомобилистов, которые завели машину, пока их родственники выходят из дома (то есть остановку в связи с посадкой/высадкой пассажиров либо загрузкой/ разгрузкой), эти нормы не распространяются.
Почему действует запрет?
За длительный прогрев авто штрафуют?
Да. За прогрев свыше пяти минут в жилой зоне предусмотрен штраф (ст. 12.28 КоАП):
- до 3000 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге;
- 1500 рублей – в других регионах.
Кроме того, водителя могут оштрафовать и за продолжительную стоянку с работающим двигателем (ст. 12.19 КоАП). Наказание в этом случае составит 500 рублей.
А кто будет "ловить" нарушителей?
Разумеется, экипажи ДПС не следят за автомобилистами во дворах с видеокамерами и не фиксируют время прогрева каждого автомобиля. А вот некоторые (особо недовольные) соседи это сделать могут.
Жильцы, которым надоело, что под их окнами полчаса "греется" автомобиль, могут вызвать сотрудника Госавтоинспекции. Также они вправе позвонить участковому, в дежурную часть или отправить жалобу дистанционно – на сайте ГАИ.
«Если автоинспекторы сочтут, что на видеозаписи зафиксировано нарушение ПДД, они будут обязаны возбудить административное дело, найти и опросить владельца машины. Только после этого они смогут принимать решение о назначении наказания», – прокомментировал "Газете.ру" президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
А можно ли оспорить штраф?
Автоюристы говорят, что можно. Но только в тех случаях, когда номера автомобиля плохо видны или если на видеозаписи не выставлены дата и время. Тогда владелец транспортного средства может заявить ходатайство о проведении экспертизы.
Кроме того, если в сильный мороз замерзла стеклоомывающая жидкость, эксплуатировать такой автомобиль нельзя. Водитель может оспорить выписанный штраф, указав на перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
В документе указано, что водитель не имеет права начинать движение, если "не работают в установленном режиме стеклоочистители" или "предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели".
Как же правильно прогревать авто, чтобы избежать наказания?
Заводите автомобиль непосредственно перед отъездом, не оставляйте машину без присмотра с работающим двигателем.
Выбирайте место для парковки подальше от окон жилых домов.
Установите систему автозапуска с ограничением времени работы двигателя.
11:08:41 15-10-2025
очередной мертворожденный запрет.
ничего кроме негатива, мз-за его дурости, у людей не вызывающий
11:21:57 15-10-2025
Гость (11:08:41 15-10-2025) очередной мертворожденный запрет.ничего кроме негатива, ... вы неправы. Это большая проблема для жильцов многоквартирных домов. И эту проблему давно надо было решать.
11:39:14 15-10-2025
гость (11:21:57 15-10-2025) вы неправы. Это большая проблема для жильцов многоквартирных... не прогревать мотор и найти парковку - где-то в другом месте 0 у нас же паркуйся не хочу.
или штраф, за нарушение которое никак не измерить и не зафиксировать
вас не милонов звать-величать?
11:16:49 15-10-2025
Кто будет ЭТО проверять?
11:47:44 15-10-2025
Гость (11:16:49 15-10-2025) Кто будет ЭТО проверять?... Жители
11:19:59 15-10-2025
рядом с нашим МКД находится "Монетка". Ежедневно ночью рядом с ней стоят большегрузы - холодильники с включенным двигателем, не дают спать жильцам. Водители объясняют, что не могут отключить двигатель, так как отключится холодильник. Идет война между водителями и жильцами.
11:24:50 15-10-2025
Как же правильно прогревать авто, чтобы избежать наказания?
ответ прост и очевиден - автомобилисты, будьте людьми, уважайте окружающих и соседей, не нарывайтесь и не злоупотребляйте, и тогда никто и никогда не сделает вам плохо
11:28:08 15-10-2025
Всё предельно просто поработал двигатель 4 мин. 30сек. выключи и заведи снова - закон суров, но точен.
12:06:57 15-10-2025
Олег (11:28:08 15-10-2025) Всё предельно просто поработал двигатель 4 мин. 30сек. выклю... На первой же минуте неизвестная курочка снесёт яичко прямо на крышу машины.
Если водитель не осознает яйценостность курицы, с неба начинают падать камни.
14:06:53 15-10-2025
Гость (12:06:57 15-10-2025) На первой же минуте неизвестная курочка снесёт яичко прямо н... А потом эта курица будет оплачивать работу костоправов! В соседнем доме заплатила 400 тысяч! Теперь долго на яйца смотреть не сможет.
16:25:50 15-10-2025
Гость (14:06:53 15-10-2025) А потом эта курица будет оплачивать работу костоправов! В со... не смеши мою курочку
11:29:29 15-10-2025
Статья написана для того чтобы что то написать. Безграмотно. Жилая зона это желая зона, дворовая территория это дворовая территория- это разные понятия. Не нужно приравнивать понятие "Стоянка" к 5 минутам по ПДД. Прогрев ДВС это "белое" пятно в законе.
12:10:34 15-10-2025
Жилая зона - та, которая обозначена знаком "Жилая зона". Таких вообще не много. Про двор вообще что то придумано похожее на фейк. Может идея возбудить?
14:40:31 15-10-2025
Чиновники, которые писали закон понимают хотя бы разницу между бензиновым и дизельным двигателем? Объясняю при морозе минус 25 и ниже бензиновый двигатель может и прогреется за 5 минут и стёкла отпотеют, а вот дизельный и за 10 минут не прогреется и не сможет он даже с места стронутся. Для кого этот закон придуман? Для застарелых Грет Тумбренг? Чтоб было чем заняться зимой - цветочки ведь перед подъездами замёрзли.
16:27:14 15-10-2025
гость (14:40:31 15-10-2025) Чиновники, которые писали закон понимают хотя бы разницу меж... ну как то сам ухаживай за своим ведром без соседей, соседи тои остальные при чем? тогда их вози затак!
15:56:34 15-10-2025
Может это и норм закон для регионов где не сильно уж и холодно. Но у нас до -45 бывает, и за 5 минут машина не прогреется, а если окна ещё замёрзли, то вообще труба.
Лишь бы что то запретить...
16:12:20 15-10-2025
Гость (15:56:34 15-10-2025) Может это и норм закон для регионов где не сильно уж и холод... А вы почему свои проблемы решаете за счет жителей дома? Купите/снимите гараж. Даже в -45 в гараже будет -20/25 (если он не из железа.) Нищебродите? Тогда вам и машина не нужна. Для вас есть ОТ, пусть и кривоватый. Вот заколотят вам. наркоманы, в выхлопную трубу картошку в морозы. Денег потратите больше чем на аренду гаража..
16:28:12 15-10-2025
Гость (15:56:34 15-10-2025) Может это и норм закон для регионов где не сильно уж и холод... ну так свое ведро ставьте В ГАРАЖ!!!
17:35:47 15-10-2025
Гость (16:28:12 15-10-2025) ну так свое ведро ставьте В ГАРАЖ!!!... Ох какие вы умные, гараж имеется, вообще то. Но не всегда машина ночует в гараже, скажу вам по секрету, нас таких много. Имеем право.
15:56:57 15-10-2025
сначала надо отучить идиотов парковать свои корыта под окнами домов, особенно выхлопной трубой к дому. Выходишь из подьезда и упираешься в машины сразу, зимой дыхание приходиться задерживать, чтобы из дома выйти, все греют, дышать нечем.
16:30:39 15-10-2025
так. владельцы дизелей - ставьте в гараж или едете на общественном. при чем тут все остальные люди то? что Ваше корыто вам тут недостаточно теплое. НЕЛЬЗЯ портить здоровье людей, детей, стариков, всех. НЕЛЬЗЯ, люди, активнее заявляйте на нарушителей закона и он будет работать! сейчас через госуслуги можно заявить, проконсультироваться через 112 и пр.
18:00:02 15-10-2025
Грета Тунберг Вам всё объ
яснит - обратитесь
21:00:37 15-10-2025
сначала надо хотя бы светофоры настроить нормально молчу уже про проектирование с учетом пропускной способности дорог при строительстве мкд для местных это не подъемно
22:54:25 27-10-2025
Всегда грею двигатель, пока обороты не опустятся до 950. Так правильно для коробки-автомата. Неважно, сколько времени на это потребуется - обычно 3-5 минут, в морозы больше. Благо вес и выражение лица позволяют. У нас Сибирь.