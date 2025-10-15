Почему запретили долгий прогрев авто во дворах и какой штраф за это предусмотрен?

Не дольше пяти минут. Правда, прямого запрета на "прогрев" двигателя в российском законодательстве нет. Однако здесь работает сочетание двух терминов и нормативов.

Согласно статье 17.2 ПДД, в жилой зоне, а также на дворовых территориях запрещена стоянка автомобиля с работающим двигателем. Стоянка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства более чем на пять минут по причинам, не связанным с посадкой/высадкой пассажиров либо загрузкой/разгрузкой автомобиля.

Кстати, парковка рядом с домом уже считается дворовой территорией, поэтому правила распространяются и на нее.

А вот на таксистов, ожидающих клиентов, и автомобилистов, которые завели машину, пока их родственники выходят из дома (то есть остановку в связи с посадкой/высадкой пассажиров либо загрузкой/ разгрузкой), эти нормы не распространяются.