По словам экспертов, отрасль невозможно развивать без господдержки, потому что "заправки" для электрокаров просто не окупаются

11 марта 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Заправка для электромобиля / Фото: amic.ru

В Алтайском крае сейчас функционирует только 21 зарядная станция для электромобилей, 17 из них находится в Барнауле и по одной – в Новоалтайске, Бийске и Алейске. Таким образом, в большинстве населенных пунктов региона станций зарядки для электромобилей нет. И без государственной поддержки ситуация не изменится, потому что срок эксплуатации такого объекта меньше срока его окупаемости. Об этом и о том, зачем региону нужны "заправки" для электромобилей, депутаты АКЗС, чиновники и представители энергетических компаний говорили на круглом столе 6 марта 2025 года.

"Это гораздо дешевле"

Сейчас в России еще мало электроавтомобилей, однако в нашей стране это направление постепенно развивается, отметил автоблогер и журналист Александр Михельсон. По его словам, уже анонсирован первый официальный электромобиль, который будет продаваться в России, – это китайский Geely EX5. Сейчас же в России есть только электрокары, которые продаются неофициально, – например, китайский Zeekr. Они ввезены по "серому" импорту, "без гарантии и нормального сервиса", пояснил Михельсон.

По словам эксперта, постепенно появляются новые батарейки, которые заряжаются до 80% за 15–20 минут и на таком заряде можно проехать до 300 километров, а то и больше. При этом зарядить электрокар стоит в десять раз дешевле, чем обычную машину, подчеркнул Михельсон.

"Помимо экологической составляющей, это гораздо дешевле. Приход официальных электроавтомобилей на наш рынок и увеличение скорости зарядки изменит ситуацию с количеством электрокаров", – отметил Михельсон.

Александр Михельсон/ Фото: amic.ru

Сейчас в России на электрокарах ездят в основном владельцы частных домов, которые могут зарядить автомобиль в гараже, пояснил он. Для тех, кто живет в многоэтажках, иметь электромобиль сложнее, так как им надо ездить на "заправки", которых очень мало. Да и по всему Алтайскому краю на электромобиле не поездишь, ведь "заправки" находятся только в четырех населенных пунктах. Да и в самом Барнауле их не слишком много, отметил Михельсон. Там можно зарядить автомобили европейского, японского, американского и китайского производства. С последними, правда, есть проблемы.

По словам замдиректора по развитию "Барнаульской горэлектросети" и правообладателя зарядных станций "Точка тока" Дениса Пивоварова, на большинстве барнаульских зарядных станций для "китайцев" приходится использовать переходники, которые заряжают машину очень медленно. Так, авто из Поднебесной могут находиться на зарядке по несколько часов.

"Владельцы электрокаров посещают станции в основном по пути на работу. Это небольшие сессии 20-30 минут. Китайские автомобили могут стоять несколько часов, до шести часов у нас на зарядке один автомобиль находился", – отметил заместитель директора Алтайского филиала "Россети Сибирь" Михаил Ковальчук.

Карта расположения зарядных станций в Алтайском крае / Фото: amic.ru

"Завтра будет поздно"

Чтобы владельцу электрокара было комфортно, зарядки должны быть в центрах городов и в туристических местах региона, отметил Александр Михельсон.

При этом в соседней Республике Алтай зарядные станции расположены "логично" и раскиданы по туристическим точкам: они есть в Горно-Алтайске, Кош-Агаче, Майме, Онгудае и Усть-Коксе. Поэтому для туристов с электрокаром Республика Алтай сейчас привлекательнее Алтайского края, согласились эксперты. И если ничего не делать, то это может навредить развитию туризма в крае, считает председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

"Мы боимся, что новосибирский турист, не останавливаясь в Алтайском крае, будет мчаться до зарядки в Республике Алтай. Там он оставит все свои деньги, все свое время, а мы будем транзитной территорией. Наша задача – быстро посмотреть, успеть заскочить в поезд. Без мер поддержки отрасль двигаться сама не будет. Завтра будет поздно – надо успеть вовремя реализовать потенциал, чтобы турист доехал до якорных точек (например, в Яровое или в Белокуриху), по пути или уже на месте смог бы подзарядить свое авто. Если не будет инфраструктуры, турист предпочтет другие регионы", – сказал он.

Круглый стол по теме зарядных станций для электромобилей / Фото: amic.ru

В других соседних регионах ситуация с зарядными станциями тоже лучше, чем в Алтайском крае. По словам депутата от ЛДПР Владимира Семенова, до 2024 года работала программа развития станций зарядки электротранспорта, в которую Алтайский край почему-то не вошел. По этой программе, например, Иркутская область получила 41 млн субсидий, Кемеровская область – 21 млн рублей, Томская – 24 млн, Красноярский край – 48 млн и так далее.

"Срок окупаемости превышает срок эксплуатации станции"

Замдиректора по развитию "Барнаульской горэлектросети" и правообладатель зарядных станций "Точка тока" Денис Пивоваров отметил, что соседние регионы получали субсидии до 60% на приобретение зарядных станций и до 30% – на присоединение к сетям. И такая мера для улучшения ситуации с зарядными станциями крайне важна, ведь без государственной помощи решить этот вопрос просто невозможно, отметил он.

"У нас сейчас бизнес неохотно идет в данное направление, потому что для предпринимателей это не совсем пока выгодный процесс. Если станция заряжает 12 часов в сутки, срок окупаемости наступает буквально в течение двух лет. Но если станция заряжает два часа в сутки, то срок окупаемости при нынешней ставке Центробанка не наступает вообще. Поэтому и идет субсидирование. Выгодоприобретателем является бюджет Алтайского края. Если турист в наш регион приехал, он что-то посетил, разместился, пообедал, отдохнул, деньги потратил, а еще собрали в виде дополнительных налогов. А если этого не будет, человек проедет мимо края", – отметил Семенов.

Затраты на строительство зарядных станций / Фото: amic.ru

Денис Пивоваров подчеркнул, что затраты на установку станции сейчас очень велики. Предложений много, есть и российские станции – например, такую можно заказать на заводе в Казани. Однако для предпринимателей ставить и российские, и зарубежные зарядные станции невыгодно, потому что срок окупаемости такого объекта в принципе превышает срок его эксплуатации, сказал Пивоваров.

"Затраты на установку одной зарядной станции до 15 киловатт – порядка 4,5 млн рублей. Сумма складывается из приобретения, затрат на присоединение к сетям, монтажа станции и затрат на благоустройство. Срок эксплуатации станции – 20 лет, и срок окупаемости превышает срок ее эксплуатации. Поэтому развитие зарядной инфраструктуры без субсидирования нецелесообразно", – отметил Пивоваров.

По его словам, развитие инфраструктуры обязательно привлечет жителей и гостей из соседних регионов с электрокарами. Также, считает Семенов, крупные АЗС тоже будут устанавливать на своих площадках зарядные станции, когда увидят, что "деньги уходят в электрозарядку".

Заправка для электромобиля / Фото: amic.ru

"Бизнес заинтересуется"

Несмотря на то, что сейчас электрокаров меньше 1% из числа всех авто по России, создавать инфраструктуру все равно нужно, убежден заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников. Ведь число таких автомобилей будет увеличиваться.

Сейчас обсуждается возможность грантовой поддержки для создания автокемпинга – эту программу могут расширить по направлению с зарядными станциями, отметил он. Однако это вопрос не текущего года, подчеркнул чиновник.

"Мы постоянно общаемся с дорожниками, работаем с Минтрансом, управлением по предпринимательству, уточняем, прорабатывали ли они вопрос создания электростанций. У них желание есть. И в случае вхождения региона в программу субсидирования, компенсации части затрат бизнес заинтересуется", – отметил он.

Депутат АКЗС Антон Арцибашев добавил к словам спикеров, что региону нужна специальная краевая программа по развитию зарядных станций и без нее "продвижения не видать". А Владимир Семенов выступил за то, чтобы внести изменения в программу развития туризма. В конце заседания он подчеркнул, что после круглого стола депутаты должны выйти на "хорошую рекомендацию", которая должна помочь улучшить транспортную инфраструктуру Алтайского края. Семенов отметил, что с 2025 по 2030 год в России "будет что-то происходить с точки зрения строительства сети электрозаправок" и регион должен стать "активным участником данного направления".