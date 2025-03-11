Зачем Алтайскому краю нужны электрозаправки и почему их в регионе так мало?
По словам экспертов, отрасль невозможно развивать без господдержки, потому что "заправки" для электрокаров просто не окупаются
11 марта 2025, 06:15, Антон Дегтярев
В Алтайском крае сейчас функционирует только 21 зарядная станция для электромобилей, 17 из них находится в Барнауле и по одной – в Новоалтайске, Бийске и Алейске. Таким образом, в большинстве населенных пунктов региона станций зарядки для электромобилей нет. И без государственной поддержки ситуация не изменится, потому что срок эксплуатации такого объекта меньше срока его окупаемости. Об этом и о том, зачем региону нужны "заправки" для электромобилей, депутаты АКЗС, чиновники и представители энергетических компаний говорили на круглом столе 6 марта 2025 года.
"Это гораздо дешевле"
Сейчас в России еще мало электроавтомобилей, однако в нашей стране это направление постепенно развивается, отметил автоблогер и журналист Александр Михельсон. По его словам, уже анонсирован первый официальный электромобиль, который будет продаваться в России, – это китайский Geely EX5. Сейчас же в России есть только электрокары, которые продаются неофициально, – например, китайский Zeekr. Они ввезены по "серому" импорту, "без гарантии и нормального сервиса", пояснил Михельсон.
По словам эксперта, постепенно появляются новые батарейки, которые заряжаются до 80% за 15–20 минут и на таком заряде можно проехать до 300 километров, а то и больше. При этом зарядить электрокар стоит в десять раз дешевле, чем обычную машину, подчеркнул Михельсон.
"Помимо экологической составляющей, это гораздо дешевле. Приход официальных электроавтомобилей на наш рынок и увеличение скорости зарядки изменит ситуацию с количеством электрокаров", – отметил Михельсон.
Сейчас в России на электрокарах ездят в основном владельцы частных домов, которые могут зарядить автомобиль в гараже, пояснил он. Для тех, кто живет в многоэтажках, иметь электромобиль сложнее, так как им надо ездить на "заправки", которых очень мало. Да и по всему Алтайскому краю на электромобиле не поездишь, ведь "заправки" находятся только в четырех населенных пунктах. Да и в самом Барнауле их не слишком много, отметил Михельсон. Там можно зарядить автомобили европейского, японского, американского и китайского производства. С последними, правда, есть проблемы.
По словам замдиректора по развитию "Барнаульской горэлектросети" и правообладателя зарядных станций "Точка тока" Дениса Пивоварова, на большинстве барнаульских зарядных станций для "китайцев" приходится использовать переходники, которые заряжают машину очень медленно. Так, авто из Поднебесной могут находиться на зарядке по несколько часов.
"Владельцы электрокаров посещают станции в основном по пути на работу. Это небольшие сессии 20-30 минут. Китайские автомобили могут стоять несколько часов, до шести часов у нас на зарядке один автомобиль находился", – отметил заместитель директора Алтайского филиала "Россети Сибирь" Михаил Ковальчук.
"Завтра будет поздно"
Чтобы владельцу электрокара было комфортно, зарядки должны быть в центрах городов и в туристических местах региона, отметил Александр Михельсон.
При этом в соседней Республике Алтай зарядные станции расположены "логично" и раскиданы по туристическим точкам: они есть в Горно-Алтайске, Кош-Агаче, Майме, Онгудае и Усть-Коксе. Поэтому для туристов с электрокаром Республика Алтай сейчас привлекательнее Алтайского края, согласились эксперты. И если ничего не делать, то это может навредить развитию туризма в крае, считает председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.
"Мы боимся, что новосибирский турист, не останавливаясь в Алтайском крае, будет мчаться до зарядки в Республике Алтай. Там он оставит все свои деньги, все свое время, а мы будем транзитной территорией. Наша задача – быстро посмотреть, успеть заскочить в поезд. Без мер поддержки отрасль двигаться сама не будет. Завтра будет поздно – надо успеть вовремя реализовать потенциал, чтобы турист доехал до якорных точек (например, в Яровое или в Белокуриху), по пути или уже на месте смог бы подзарядить свое авто. Если не будет инфраструктуры, турист предпочтет другие регионы", – сказал он.
В других соседних регионах ситуация с зарядными станциями тоже лучше, чем в Алтайском крае. По словам депутата от ЛДПР Владимира Семенова, до 2024 года работала программа развития станций зарядки электротранспорта, в которую Алтайский край почему-то не вошел. По этой программе, например, Иркутская область получила 41 млн субсидий, Кемеровская область – 21 млн рублей, Томская – 24 млн, Красноярский край – 48 млн и так далее.
"Срок окупаемости превышает срок эксплуатации станции"
Замдиректора по развитию "Барнаульской горэлектросети" и правообладатель зарядных станций "Точка тока" Денис Пивоваров отметил, что соседние регионы получали субсидии до 60% на приобретение зарядных станций и до 30% – на присоединение к сетям. И такая мера для улучшения ситуации с зарядными станциями крайне важна, ведь без государственной помощи решить этот вопрос просто невозможно, отметил он.
"У нас сейчас бизнес неохотно идет в данное направление, потому что для предпринимателей это не совсем пока выгодный процесс. Если станция заряжает 12 часов в сутки, срок окупаемости наступает буквально в течение двух лет. Но если станция заряжает два часа в сутки, то срок окупаемости при нынешней ставке Центробанка не наступает вообще. Поэтому и идет субсидирование. Выгодоприобретателем является бюджет Алтайского края. Если турист в наш регион приехал, он что-то посетил, разместился, пообедал, отдохнул, деньги потратил, а еще собрали в виде дополнительных налогов. А если этого не будет, человек проедет мимо края", – отметил Семенов.
Денис Пивоваров подчеркнул, что затраты на установку станции сейчас очень велики. Предложений много, есть и российские станции – например, такую можно заказать на заводе в Казани. Однако для предпринимателей ставить и российские, и зарубежные зарядные станции невыгодно, потому что срок окупаемости такого объекта в принципе превышает срок его эксплуатации, сказал Пивоваров.
"Затраты на установку одной зарядной станции до 15 киловатт – порядка 4,5 млн рублей. Сумма складывается из приобретения, затрат на присоединение к сетям, монтажа станции и затрат на благоустройство. Срок эксплуатации станции – 20 лет, и срок окупаемости превышает срок ее эксплуатации. Поэтому развитие зарядной инфраструктуры без субсидирования нецелесообразно", – отметил Пивоваров.
По его словам, развитие инфраструктуры обязательно привлечет жителей и гостей из соседних регионов с электрокарами. Также, считает Семенов, крупные АЗС тоже будут устанавливать на своих площадках зарядные станции, когда увидят, что "деньги уходят в электрозарядку".
"Бизнес заинтересуется"
Несмотря на то, что сейчас электрокаров меньше 1% из числа всех авто по России, создавать инфраструктуру все равно нужно, убежден заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников. Ведь число таких автомобилей будет увеличиваться.
Сейчас обсуждается возможность грантовой поддержки для создания автокемпинга – эту программу могут расширить по направлению с зарядными станциями, отметил он. Однако это вопрос не текущего года, подчеркнул чиновник.
"Мы постоянно общаемся с дорожниками, работаем с Минтрансом, управлением по предпринимательству, уточняем, прорабатывали ли они вопрос создания электростанций. У них желание есть. И в случае вхождения региона в программу субсидирования, компенсации части затрат бизнес заинтересуется", – отметил он.
Депутат АКЗС Антон Арцибашев добавил к словам спикеров, что региону нужна специальная краевая программа по развитию зарядных станций и без нее "продвижения не видать". А Владимир Семенов выступил за то, чтобы внести изменения в программу развития туризма. В конце заседания он подчеркнул, что после круглого стола депутаты должны выйти на "хорошую рекомендацию", которая должна помочь улучшить транспортную инфраструктуру Алтайского края. Семенов отметил, что с 2025 по 2030 год в России "будет что-то происходить с точки зрения строительства сети электрозаправок" и регион должен стать "активным участником данного направления".
07:02:29 11-03-2025
Ну все понятно.. В ближайшие годы в лучшую сторону ниче не изменится. Батарейки лючче не покупать
07:02:29 11-03-2025
В нашем климате электромобиль - баловство для богатеньких мажоров. Не будет массового развития.
08:35:47 11-03-2025
Гость (07:02:29 11-03-2025) В нашем климате электромобиль - баловство для богатеньких ма... А что у вас с климатом? На севере Китае нет никаких проблем с наличием доступных зарядных станций для элкетромобилей. Морозы под -30 и ничего. Про центральные и южные регионы Китая я вообще молчу, там машин с зелёными номерами больше половины уже.
09:52:25 11-03-2025
В Поднебесной вопрос окупаемости инфраструктуры для электромобилей суть производное от числа ездоков, коих там в прямом смысле на порядок больше. Объективно. Как объективно и то, что потребительская доступность электромобиля там совсем иная и не в нашу пользу. И культура владения автомобилем там иная - это одноразовая недорогая там вещь и не более.
10:52:46 11-03-2025
Автотурист (09:52:25 11-03-2025) В Поднебесной вопрос окупаемости инфраструктуры для электром... Кому надо тот делает, кому не надо, ищет отговорки чтобы не делать.
11:02:13 11-03-2025
Гость (10:52:46 11-03-2025) Кому надо тот делает, кому не надо, ищет отговорки чтобы не ... В том то и дело, что нам то как раз не надо. Это обуза. Или весьма нишевой продукт. И перекладывать расходы на инфраструктуру для очень малого числа любителей электромобилей на всех остальных через различного рода госпрограммы …. очень сомнительная затея - а речь именно что об этом)) Тут как раз иллюстрация неверно принятого инвестиционного решения - на авось…. а теперь спасайте всем Миром…
13:11:06 11-03-2025
Автотурист (11:02:13 11-03-2025) В том то и дело, что нам то как раз не надо. Это обуза. Или ... Дело не в любителях и не в нишевости, дело в госудраственных приоритетах. Совершенно очевидно что сегодняшняя политика проводимая властью это история ни про науку, ни про образование и вообще не про развитие.
14:50:32 11-03-2025
Гость (13:11:06 11-03-2025) Дело не в любителях и не в нишевости, дело в госудраственных... Не стоит все валить на государство (любое). Есть вполне определенные люди, принимающие решение купить или не купить электромобиль в предложенных обстоятельствах. Есть люди, принимающие решение инвестировать в инфраструктуру для этих чудо-машин. Инвестиции оказались, скажем так, недостаточно хороши… Это совершенно нормально. Но вот имитировать реальную востребованность со стороны потребителей через разного рода государственное участие это уже совсем иная история, что приводит к серьезному, пусть и скрытому до поры - до времени, дисбалансу, который обязательно выйдет боком и потребителям в первую очередь. Такова реальность. На рынок вывели новый продукт с прицелом похоронить ДВС. В это включились в т.ч и государства. Не вышло. Не приняли этот продукт. По крайней мере в ожидаемом объеме. И это также нормально. А вот пытаться через колено это продавливать это уж не может быть нормально.
10:54:37 11-03-2025
Гость (07:02:29 11-03-2025) В нашем климате электромобиль - баловство для богатеньких ма... Именно так. Электромобиль для представителя среднего класса, живущего в своем доме в пригороде мегаполиса, куда он и перемещается на сем чуде, оставляя его в паркинге своего офиса в одном из небоскребов. Все. Тогда в этом есть потребительская полезность. А вот в путешествие владелец такого «мобиля» отправится на другой своей машине с ДВС и запасом топлива. А теперь подумаем вместе - это про все страны?)
13:28:51 11-03-2025
Гость (07:02:29 11-03-2025) В нашем климате электромобиль - баловство для богатеньких ма... Когда видел электричку только издалека, но все про нее знаю, да? Езжу на электричке уже 6 лет, масло, фильтра не меняю, зарядка примерно в 12 раз дешевле бензина. Свой бензовоз давно продал за ненадобностью
13:57:35 11-03-2025
Гость (13:28:51 11-03-2025) Когда видел электричку только издалека, но все про нее знаю,... Давай, еще наври, что хотя бы в горный зимой на ней ездишь. Вс твои поездки - работа- дом. Туда сюда 10 км. ПО выходным с придыханием до дачи, 15 км в одну сторону.
16:09:38 11-03-2025
Гость (13:57:35 11-03-2025) Давай, еще наври, что хотя бы в горный зимой на ней ездишь. ... Ну я езжу в горный из Барнаула на лифе 2012 года и что в этом такого? И да , зимой тоже.
18:34:54 11-03-2025
Гость (16:09:38 11-03-2025) Ну я езжу в горный из Барнаула на лифе 2012 года и что в это... А я и говорю- наври.
00:25:46 12-03-2025
Гость (13:57:35 11-03-2025) Давай, еще наври, что хотя бы в горный зимой на ней ездишь. ... Тоже 6 лет езжу, 150тыс.км. проехал, заменил 3 раза масло в редукторе по 1,5 литра и вчера колодки передние. При -10 проезжаю по снегу по трассе 350км, но на 1час дольше
07:40:25 11-03-2025
С нашими морозами батарейки всех этих электричек не актуальны.
08:38:42 11-03-2025
гость (07:40:25 11-03-2025) С нашими морозами батарейки всех этих электричек не актуальн... С какими это вашими морозами и чем они отличаются от морозов в Китае, Норвегии или Канаде? Проблема не в морозах. Был в Харбине, там зимой до -40 бывает и ничего, никаких проблем с зарядными станциями нет, кругом полно "электричек" на зелёных номерах.
08:36:21 11-03-2025
В Норвегии Финляндии актуальны, а у на баловство, ну-ну)
09:04:27 11-03-2025
Да, у нас сущее баловство! И Ваше сравнение тому прямое доказательство. Расстояния - протяженность автодорог в России и в названных странах позволяют именно там эксплуатировать электромобили, в том числе грузовые. Также при малых относительно России расстояний, плотность дорожной сети и плотность инфраструктуры иная. А еще в Норвегии выработка электроэнергии это преимущественно гидрогенерация, что делает эту историю куда ближе к экологии - у нас все это совсем иное…. И еще много чего….
08:44:44 11-03-2025
Мда можно поспорить где морозы а где нет...
08:45:50 11-03-2025
Я бы может и не возражал, но размещение их у торговых центров просто бесит. И так встать негде!!! На заправках и размещайте!!! Иначе народ просто начнет колеса протыкать!
08:47:43 11-03-2025
А бензин кому втюхивать по бешеным ценам если все к розетке подключаться начнут?
10:45:36 11-03-2025
Гость (08:47:43 11-03-2025) А бензин кому втюхивать по бешеным ценам если все к розетке ... Не переживай. Цена на электричество станет расти как на бензин.
08:50:14 11-03-2025
А еще хочется добавить, что до тех пор, пока принципиально не изменится суть заправки электрокара, он останется просто баловством...Только смена разряженного аккумулятора на заряженный (т.е. полная унификация аккумуляторных батарей) спасет этот проект. Подъехал, сбросил севший, вставил заряженный и в путь. Иначе мы имеем аналог дорогих сотиков, даже самые продвинутые умирают за пару-тройку лет из-за смерти батарейки, а выбрасывать приходится весь смартфон. Тут картина та же.
08:51:12 11-03-2025
Прогресс ен остановить и он диктует свои условия..
08:59:47 11-03-2025
dok_СФ (08:51:12 11-03-2025) Прогресс ен остановить и он диктует свои условия.. ... Только не в этой стране😎
10:12:50 11-03-2025
Сергей (08:59:47 11-03-2025) Только не в этой стране😎... Ещё как диктует.. Зачем попёрлись в европу - хотелось джинсиков, колы всякой и других блестящих бусиков.. Теперь имеем и кредиты и свободный выбор профессии и т.д. и т.п.
08:55:27 11-03-2025
Извечный спор Алтаев меж собою, в данном случае, за автотуриста, суть поединок Давида и Голиафа. И Голиаф тут как раз Алтайский край. Финал известен. У края, по совершенно объективным обстоятельствам, ровным счетом нет никаких шансов не то, чтобы перехватить, но даже и «притормозить» автотуристов, направляющихся в РА. И дело тут вовсе не в отсутствие инфраструктуры для электромобилей. Места притяжения в крае есть, но их не так много и дороги к ним нормальной - а это весьма немаловажный фактор для автотуриста - не предвидится. К примеру, попытка запустить «дублера» участка Чуйского тракта - направить автотуриста в РА через Солонешное с соответствующими остановками по пути следования так и остается идеей, несмотря на перманентные попытки строительства дороги… Емли посмотреть в иных направлениях, то точки притяжения в крае имеют крайне низкую плотность по немаленькой территории края, чего нельзя сказать про РА…. Двум Алтаям суждено и на роду написано быть единым Алтаем и спор исчезнет сам собою. И тут экономика в основе. И даже в таком ее малом аспекте, как инфраструктура для электромобилей. Не надо забывать, что они заряжаются в РА электроэнергией, выработанной в Алтайском крае и переданной в РА по большому счету за счет завышения цены для потребителей края. И еще совсем малое замечание - будут места притяжения - будет и автотурист. Электромобиль суть игрушка в наших климатических просторах и если говорить о дорогих электромобилях - а мы ведь «ждем» туриста с деньгами - то это не единственная машина и решив побывать в определенном месте, автотурист пересядет на другую машину. А что касается электромобилизации, как отдельно взятого явления современности, то также не надо забывать, что даже в куда более благоприятных климатически территориях это тема себя исчерпала, имея на старте серьезную государственную поддержку в разных формах.
10:24:09 11-03-2025
Старый турист (08:55:27 11-03-2025) А что касается электромобилизации, как отдельно взятого явления современности, то также не надо забывать, что даже в куда более благоприятных климатически территориях это тема себя исчерпала ну да, ну да, исчерпала!)
10:43:55 11-03-2025
Гость (10:24:09 11-03-2025) ну да, ну да, исчерпала!) ... Именно так. Погуглите цифры… та же общеизвестная американская поделка конкурентна на своем рынке исключительна благодаря государственной поддержке и никак иначе)) Ну и, конечно, благодаря мощному пиар сопровождению - зеленая повестка и т.д. Более того, сам по себе электромобиль прямо противоречит базовой идее, заложенной в автомобиль в принципе - это свобода перемещения / принятия решения…. а тут «поводок», по чем весьма короткий)) Наносное это явление - мода.
10:02:29 11-03-2025
Дюша (08:50:14 11-03-2025) А еще хочется добавить, что до тех пор, пока принципиально н... Ты, болезный, представляешь как выглядит и сколько весит "батарейка" для электромобиля?
10:07:14 11-03-2025
Гость (10:02:29 11-03-2025) Ты, болезный, представляешь как выглядит и сколько весит "ба... Он думает, что она размером с аккум для шуруповерта. )))
12:46:32 11-03-2025
Гость (10:02:29 11-03-2025) Ты, болезный, представляешь как выглядит и сколько весит "ба... Я прекрасно знаю...И это задача для конструкторов электрокаров. И пока она не будет решена, электрокары - бестолковая и дорогая игрушка.
13:47:31 11-03-2025
Дюша (12:46:32 11-03-2025) Я прекрасно знаю...И это задача для конструкторов электрокар... Если знаешь о форме, размерах и весе, то зачем порешь чушь, дюша?
10:15:33 11-03-2025
Ну вот так вот у нас туризм развивают. Деньги все в бирюзовку и казино уходят
11:31:51 11-03-2025
зайдите на дром, псмотрите почем тесла, ксиоми и зекер ))
про ремонт, запчасти и ресурс хода в сибирские морозы вообще нет смысла говорить.
не сибирская это история
16:53:53 11-03-2025
Гость (16:09:38 11-03-2025) Ну я езжу в горный из Барнаула на лифе 2012 года и что в это... Мешки ворочать пробовал?