НОВОСТИПроисшествия

Молодой житель Алтая скидывал деньги на беспилотники "украинским террористам"

Бийчанин вину признал, его отправили под стражу

17 января 2024, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали 19-летнего жителя, который оказывал финансовую поддержку террористической организации, сообщает региональная ФСБ.

"Житель Бийска, являясь участником интернет-сообщества украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России, принял решение оказать финансовую помощь на приобретение беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против РФ", – рассказали в ведомстве.

Молодой человек со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек терорганизации.

Бийчанин вину признал, его отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за финансирование терроризма.

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, присягнувшего "украинским террористам".

Бийск украина

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:29:46 17-01-2024

Закрыть тварь на все 15 лет.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:58 17-01-2024

Гость (12:29:46 17-01-2024) Закрыть тварь на все 15 лет.... Что же тогда надо сделать с полковником Росгвардии, который неисправные БПЛА закупил для защиты Крымского моста? Новость из соседней ветки. А просто посчитать ущерб и вывести дело из военной юрисдикции в гражданскую, хотя этот господин присягу давал и занимал военную должность. Вот такое у нас странное правосудие. Сажают за брошенный пластиковый стаканчик или перевод денег, а когда инвалида СВО избивают толпой, просто хулиганка, штраф и административка, а не посадки по полной. И всем понятно, какие деяния наше государство считает общественно опасными.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:20 17-01-2024

Гость (12:46:58 17-01-2024) Что же тогда надо сделать с полковником Росгвардии, который ... Все избирательно?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:47 17-01-2024

Гость (12:29:46 17-01-2024) Закрыть тварь на все 15 лет.... Кто больше?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:48 17-01-2024

Молодежь это будущее

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:47:59 17-01-2024

Гость (12:38:48 17-01-2024) Молодежь это будущее... это днище, а не будущее. Позор и ему, и тем кто породил это существо.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:34 17-01-2024

В голове хлебушек

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:50 17-01-2024

Если он украинец,обменять его на пленных,пусть воюет на стороне тех, кто ему ближе.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров