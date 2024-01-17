Молодой житель Алтая скидывал деньги на беспилотники "украинским террористам"
Бийчанин вину признал, его отправили под стражу
17 января 2024, 12:19, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 19-летнего жителя, который оказывал финансовую поддержку террористической организации, сообщает региональная ФСБ.
"Житель Бийска, являясь участником интернет-сообщества украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России, принял решение оказать финансовую помощь на приобретение беспилотных летательных аппаратов и военного оборудования для ведения боевых действий против РФ", – рассказали в ведомстве.
Молодой человек со своей банковской карты приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек терорганизации.
Бийчанин вину признал, его отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за финансирование терроризма.
Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, присягнувшего "украинским террористам".
12:29:46 17-01-2024
Закрыть тварь на все 15 лет.
12:46:58 17-01-2024
Гость (12:29:46 17-01-2024) Закрыть тварь на все 15 лет.... Что же тогда надо сделать с полковником Росгвардии, который неисправные БПЛА закупил для защиты Крымского моста? Новость из соседней ветки. А просто посчитать ущерб и вывести дело из военной юрисдикции в гражданскую, хотя этот господин присягу давал и занимал военную должность. Вот такое у нас странное правосудие. Сажают за брошенный пластиковый стаканчик или перевод денег, а когда инвалида СВО избивают толпой, просто хулиганка, штраф и административка, а не посадки по полной. И всем понятно, какие деяния наше государство считает общественно опасными.
14:04:20 17-01-2024
Гость (12:46:58 17-01-2024) Что же тогда надо сделать с полковником Росгвардии, который ... Все избирательно?
14:02:47 17-01-2024
Гость (12:29:46 17-01-2024) Закрыть тварь на все 15 лет.... Кто больше?
12:38:48 17-01-2024
Молодежь это будущее
12:47:59 17-01-2024
Гость (12:38:48 17-01-2024) Молодежь это будущее... это днище, а не будущее. Позор и ему, и тем кто породил это существо.
12:45:34 17-01-2024
В голове хлебушек
14:20:50 17-01-2024
Если он украинец,обменять его на пленных,пусть воюет на стороне тех, кто ему ближе.