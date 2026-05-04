Россиян предупредили об уголовных рисках из-за лайков в соцсетях
Даже отрицательная реакция может сделать контент видимым — и это трактуют как распространение
04 мая 2026, 15:20, ИА Амител
Простые действия в интернете, такие как комментарии, репосты и реакции на публикации, могут привести к уголовной ответственности, сообщил в интервью "Газете.Ru" юрист Игорь Ивлев.
Ивлев отметил, что российское законодательство постоянно обновляется, и это может создать правовые риски даже в повседневных ситуациях. Особенно это касается общения в социальных сетях. Он подчеркнул, что комментарии, репосты и оценки под публикациями могут быть квалифицированы как распространение запрещенной информации, если первоначальный пост содержит призывы к экстремизму, запрещенную символику или ложные сведения о Вооруженных силах РФ.
«Ответственность может наступить не только для автора оригинальной публикации, но и для тех, кто распространяет ее дальше. В судебной практике уже были случаи, когда граждан привлекали к ответственности за лайки под статьями с экстремистской информацией или за одобрительные реакции в виде эмодзи», - добавил Ивлев.
Юрист подчеркнул, что теперь репост или комментарий могут рассматриваться не только как выражение мнения, но и как более серьезные действия. Поэтому пользователи должны быть более внимательными к тому, какой контент они потребляют, распространяют и комментируют, заключил Ивлев.
Ранее amic.ru писал, что суд оштрафовал переехавшего в Россию пенсионера за лайк на YouTube.
15:23:43 04-05-2026
То есть, человек уже не может высказывать своё мнение? Свобода слова, однако.
15:38:23 04-05-2026
Гость (15:23:43 04-05-2026) То есть, человек уже не может высказывать своё мнение? Свобо... Есть два типа проявления отношения к явлениям:
1. Позиционирование (заявления, лайки, партийность, убеждения) - очень удобно карающим органам подтягивать за язык.
2. Вовлеченность в совокупность взаимообусловленных процессов (общение через действие, деятельная реакция, безразличие к пропаганде, критическое мышление, собственная этика) - разумное поведение.
15:38:48 04-05-2026
Гость (15:23:43 04-05-2026) То есть, человек уже не может высказывать своё мнение? Свобо... вот на сейчас 4 организма поставили + под вашим комментарием.
получаестя они тоже протестуны и оппозицыя.
вот одного вас на колыму - не справедливо. всех надо.
17:44:05 04-05-2026
Поэтому самое правильное - удалиться из социальных сетей. Пусть терпят убытки, пусть закрываются к чертям собачьим! Удалиться до лучших времен, если такие вообще наступят.
21:51:00 04-05-2026
Гость (17:44:05 04-05-2026) Поэтому самое правильное - удалиться из социальных сетей. Пу... И новости не читать и не комментировать
18:21:15 04-05-2026
Это одна из причин появления СКаМ!
18:44:41 04-05-2026
а не может быть все провокацией... ?
21:09:26 04-05-2026
Меня больше вот этот абзац удивил:
Ранее amic.ru писал, что суд оштрафовал переехавшего в Россию пенсионера за лайк на YouTube.
Насколько мне известно, Ютуб не позволяет определить кто поставил лайк.
Только если в твой профиль попадут и там уже есть возможность посмотреть что понравилось автору.
21:48:24 04-05-2026
Каждый день новые законы...
07:50:41 05-05-2026
гость (21:48:24 04-05-2026) Каждый день новые законы...... Так разваливается фсё!
09:48:11 05-05-2026
гость (21:48:24 04-05-2026) Каждый день новые законы...... Всесезонное обострение.