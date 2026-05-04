Даже отрицательная реакция может сделать контент видимым — и это трактуют как распространение

04 мая 2026, 15:20, ИА Амител

Пост в соцсети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Простые действия в интернете, такие как комментарии, репосты и реакции на публикации, могут привести к уголовной ответственности, сообщил в интервью "Газете.Ru" юрист Игорь Ивлев.

Ивлев отметил, что российское законодательство постоянно обновляется, и это может создать правовые риски даже в повседневных ситуациях. Особенно это касается общения в социальных сетях. Он подчеркнул, что комментарии, репосты и оценки под публикациями могут быть квалифицированы как распространение запрещенной информации, если первоначальный пост содержит призывы к экстремизму, запрещенную символику или ложные сведения о Вооруженных силах РФ.

«Ответственность может наступить не только для автора оригинальной публикации, но и для тех, кто распространяет ее дальше. В судебной практике уже были случаи, когда граждан привлекали к ответственности за лайки под статьями с экстремистской информацией или за одобрительные реакции в виде эмодзи», - добавил Ивлев.

Юрист подчеркнул, что теперь репост или комментарий могут рассматриваться не только как выражение мнения, но и как более серьезные действия. Поэтому пользователи должны быть более внимательными к тому, какой контент они потребляют, распространяют и комментируют, заключил Ивлев.

Ранее amic.ru писал, что суд оштрафовал переехавшего в Россию пенсионера за лайк на YouTube.