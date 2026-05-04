Эксперт: Лондон занимает лидирующие позиции по уровню русофобии
Русофобия сегодня — не спонтанное явление, а продолжение долгосрочной стратегии
04 мая 2026, 14:38, ИА Амител
Антироссийские настроения в мировом сообществе в значительной степени инспирированы британской стороной, заявил в беседе с РИА Новости Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa).
«Русофобия в настоящее время преимущественно исходит из Великобритании, к которой также примыкает Германия. Британцы, как указывал Джордж Оруэлл, обладают выдающимися навыками в области распространения деструктивной пропаганды, что проявилось в их участии в информационных кампаниях во время Второй мировой войны, когда Би-би-си активно использовала его в своих целях», - отметил он.
Торрембини также обратил внимание на исторический контекст, упомянув период "Большой игры" — длительного геополитического противостояния между Российской и Британской империей за доминирование в Центральной Азии, которое продолжалось на протяжении почти всего XIX века.
15:29:19 04-05-2026
А "глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России" живет в Лондоне или одна бабка так сказала?
15:43:36 04-05-2026
Гость (15:29:19 04-05-2026) А "глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России" ж... Фраза «Англичанка гадит» (или «Англичанка мутит») — это устойчивое выражение XIX века, обозначающее козни, интриги и антироссийскую внешнюю политику Великобритании. Выражение возникло из-за обострения отношений между Российской и Британской империями, часто приписывается, хотя и бездоказательно, Александру Суворову, и закрепилось в русском языке как аналог «коварного Альбиона».
15:59:44 04-05-2026
Сколько раз слышал эту фразу по ТВ, это всегда Киселев визжал, когда там замораживали активы очередного рукопожатого олигарха. При чем тут русофобия, мне все ещё не понятно. Если есть цифры, подтверждающие массовый переезд русских из Великобритании на фоне "русофобии", то было бы любопытно взглянуть. А так - очередные визги
16:05:04 04-05-2026
Гость (15:59:44 04-05-2026) Сколько раз слышал эту фразу по ТВ, это всегда Киселев в... если в двух словах - они не без оснований считают Россию вассальной территорией.
16:26:02 04-05-2026
Интересно почему это в самом центре русофобии российские предприниматели и их родственники предпочитают судиться?
18:53:15 04-05-2026
Потому что Краснодарские суды слишком дорогие 🤣
18:00:33 04-05-2026
"Русофобия в настоящее время преимущественно исходит из Великобритании, к которой также примыкает Германия"----------- Если бы у них был мишутку подобный нашему и грозил стереть Россию в ядерную пыль, то я бы тоже фобил бы на них.
18:32:53 04-05-2026
Лондон - лицо неодушевленное
21:08:34 04-05-2026
Как-то дружище Холтофф на допросе не сдержался и высказался :""Он говорит так, как говорят по радио эти английские свиньи"
21:21:34 04-05-2026
Неплохо бы неучу напомнить, что Великобритания первой в 41 стала отправлять конвои в помощь СССР, еще до США.
06:09:48 05-05-2026
Гость (21:21:34 04-05-2026) Неплохо бы неучу напомнить, что Великобритания перво... Сам неуч. Не от хорошей жизни они эти конвои слали... И перспектив тоже .. А то что именно их алчность в 1918 стала предвестником второй мировой с этим мало кто поспорит. Да хотя что с вами дискутировать. Вы же там оголтелые повернутые на своей Европе.
08:09:15 05-05-2026
На этом фоне прекрасно выглядит свежая новость о "стратегическом партнерстве Армении и Великобритании"
15:22:27 08-05-2026
Картинка неправдоподобная, не строят там никаких высоток напротив здания парламента.