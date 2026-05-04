Русофобия сегодня — не спонтанное явление, а продолжение долгосрочной стратегии

04 мая 2026, 14:38, ИА Амител

Лондон / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Антироссийские настроения в мировом сообществе в значительной степени инспирированы британской стороной, заявил в беседе с РИА Новости Витторио Торрембини, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa).

«Русофобия в настоящее время преимущественно исходит из Великобритании, к которой также примыкает Германия. Британцы, как указывал Джордж Оруэлл, обладают выдающимися навыками в области распространения деструктивной пропаганды, что проявилось в их участии в информационных кампаниях во время Второй мировой войны, когда Би-би-си активно использовала его в своих целях», - отметил он.

Торрембини также обратил внимание на исторический контекст, упомянув период "Большой игры" — длительного геополитического противостояния между Российской и Британской империей за доминирование в Центральной Азии, которое продолжалось на протяжении почти всего XIX века.

