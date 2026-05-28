Жара до +30. Какая погода ждет Алтайский край 28 мая

Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы

28 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Летняя жара в Барнауле / Фото: amic.ru

От +25 до +30 градусов составит температура в Алтайском крае днем 28 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Местами в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер подует юго-восточный, 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +26...+28 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.