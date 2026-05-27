"Такого я не помню". Ботаник рассказала, чем опасны майские заморозки для садоводов Алтая
Часть яблонь, груш, слив и земляники уже пострадала
27 мая 2026, 09:15, Вячеслав Кондаков
Сильное похолодание в конце мая могло серьезно ударить по урожаю в садах Алтайского края. Ночью температура в некоторых районах опускалась ниже нуля, а рядом с Барнаулом — до -7 градусов. Непривычные для конца мая заморозки в любом случае принесут большие неприятности садоводам региона. Из-за возможного неурожая ягод цены на них могут взлететь этим летом, сообщила amic.ru почетный профессор АлтГУ, доктор биологических наук Татьяна Терехина.
Что пострадало?
Первая волна холода пришлась на период, когда уже распустились ранние яблони и груши. Затем была еще одна волна заморозков, и под нее попали растения, которые только начали цвести.
«По крайней мере, последние 30 или 40 лет я не помню, чтобы такие морозы были. Какие-то ранние яблони и груши распустились. Даже листья пострадали, не говоря уже о цветах. Я даже не помню такого. Затем вторая волна холода. И уже те листья, которые распустились, замерзли», — пояснила ботаник.
По словам профессора АлтГУ, часть завязей после таких заморозков может просто опасть. Поэтому рассчитывать на хороший урожай плодовых деревьев в этом сезоне садоводам, скорее всего, не стоит.
«Урожай, если будет, то не такой хороший, как обычно. В прошлом году хороший был урожай — много яблок, груш, ягод. А сейчас хорошего мало», — отметила Татьяна Терехина.
Как помочь растениям?
Ботаник советует садоводам не спешить с выводами, не паниковать раньше времени, а сначала понаблюдать за растениями. Полная картина станет понятна позже, когда начнут распускаться спящие почки и будет видно, какие ветки действительно пострадали.
«То, что где-то сильно поражено, конечно, надо убирать. Но произойдет не сразу. Это будет видно, когда начнет листва распускаться и следующие спящие почки начнут распускаться», — объяснила доктор биологических наук.
По словам специалиста, сейчас садовым растениям нужна поддержка. Их стоит подкормить и обработать от грибных заболеваний, потому что ослабленные деревья и кустарники становятся более уязвимыми.
«Думаю, что обработать от грибных заболеваний все равно надо. Потому что на ослабленные растения нападают грибы», — подчеркнула Татьяна Терехина.
Что будет с клубникой?
Пострадала и садовая земляника. По словам ботаника, первые цветы у многих растений почернели в середине, а значит, ягод из них уже не будет. Однако ремонтантные сорта могут восстановиться и дать урожай позже.
«Клубника и земляника, конечно, пострадали. Первый слой цветочков почернел, ничего не сделаешь. Если силы есть, она может зацвести. Ремонтантной ничего страшного не будет, она цветет несколько раз за сезон», — рассказала специалист.
При этом Терехина не исключает, что из-за заморозков ягода может подорожать: ремонтантные сорта есть не у всех садоводов, а обычная земляника могла серьезно пострадать.
09:22:01 27-05-2026
То ли еще будет! Погодная пендосовская станция на Аляске вносит возмущения в ионосфере и изменяют климат над Евроазией.
09:38:12 27-05-2026
Гость (09:22:01 27-05-2026) То ли еще будет! Погодная пендосовская станция на Аляске вн... как так? у ДАМ же была кнопка управления погодой?
10:07:50 27-05-2026
Гость (09:22:01 27-05-2026) То ли еще будет! Погодная пендосовская станция на Аляске вн... А Земля натолкнётся на небесную ось
11:07:41 27-05-2026
Гость (09:22:01 27-05-2026) То ли еще будет! Погодная пендосовская станция на Аляске вн... эт иранцы в эмиратах такую накрыли, у них 3 недели дождь шел, все затопило, а у нас мороз с севера пришел
по сабжу: дуб и папоротник замерзли...
10:08:52 27-05-2026
Татьяна Александровна! Особенно жалко сливы, так обильно цвели! Всё осыпалось. И помидоры высаженные на грядки...
10:57:42 27-05-2026
Гость (10:08:52 27-05-2026) Татьяна Александровна! Особенно жалко сливы, так обильно цве... А зачем помидоры было в мае высаживать на грядки? У нас тут не Краснодар и не Ростов.
Я не знаю, кто придумал, что Алтайский край - это аграрный регион, т.к. по науке наш край - это зона рискованного земледелия. Вероятность весенних заморозков в Алтайском крае сохраняется до 6-10 июня - это нужно помнить!
Так что, если и высаживать помидоры в мае, то не просто в теплицу, но ещё и предусмотреть размещение парника прямо внутри теплицы над этими помидорами.
Также в обязательном порядке следует поставить в теплицу минимум 1 (в зависимости от размеров теплицы) бочку (200л) с водой - она будет играть роль аккумулятора тепла, не давая ночью теплице слишком охлаждаться, а днём слишком нагреваться. Если нет возможности использовать бочку с водой, то соберите побольше пустых пластиковых полторашек, наполните их водой (но не доверху, а примерно 1,0-1,2л в каждую) и разложите в теплице по всему периметру вдоль стен и пусть они там лежат всё время, можно и на зиму оставлять (именно поэтому доверху не следует наливать).
16:03:50 27-05-2026
Гость (10:57:42 27-05-2026) А зачем помидоры было в мае высаживать на грядки? У нас тут ... печку с трубой по дорожке вдоль теплицы и протапливать
11:24:34 27-05-2026
А ещё и на полях подсолнечник и горох замерзает, опять подорожает
14:21:01 27-05-2026
Все завязи абрикоса и черешни почернели и отпали, а уже абрикосики прям по 7-10 мм были - жалко очень. Клубника тоже замерзла, одна груша аж листья черные стоят. Смородине, вишне, жимолости - не страшно, завязалось много. Будем их кушать. Яблоки только на Заветной сохранились.
16:06:45 27-05-2026
Во Власихе (14:21:01 27-05-2026) Все завязи абрикоса и черешни почернели и отпали, а уже абри... по вишне не пойму - такое впечатление завязи обмякли и отвалятся рано или поздно. смородина - с гулькин нос похоже тоже будет. облепиху не пойму, есть там что-то и было ли до морозов этих. ну хотя бы малина - только бутончики начались, не цвела, хотя у некоторой листья подмерзли. охохоюшки, подвела погода, зачем было это обманчивое тепло-жара, плакать хочется.
19:06:56 27-05-2026
Гость (16:06:45 27-05-2026) по вишне не пойму - такое впечатление завязи обмякли и отвал... Меньше пописаешь.
19:57:21 27-05-2026
Шинник (19:06:56 27-05-2026) Меньше пописаешь.... опытный.
17:00:39 27-05-2026
я вот че заметил в последнее время
именно когда завязь на кустах мороз и шмякает вдруг
а летом полетают самолеты и помидоры резко чернеть начинают
уж не торговые ли сети нам по науке бедствия устраивают
чтоб бежали покупали ГМО овощи у них