"Такого я не помню". Ботаник рассказала, чем опасны майские заморозки для садоводов Алтая

Часть яблонь, груш, слив и земляники уже пострадала

27 мая 2026, 09:15, Вячеслав Кондаков

Заморозки на даче / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Сильное похолодание в конце мая могло серьезно ударить по урожаю в садах Алтайского края. Ночью температура в некоторых районах опускалась ниже нуля, а рядом с Барнаулом — до -7 градусов. Непривычные для конца мая заморозки в любом случае принесут большие неприятности садоводам региона. Из-за возможного неурожая ягод цены на них могут взлететь этим летом, сообщила amic.ru почетный профессор АлтГУ, доктор биологических наук Татьяна Терехина.

Что пострадало?

Первая волна холода пришлась на период, когда уже распустились ранние яблони и груши. Затем была еще одна волна заморозков, и под нее попали растения, которые только начали цвести.

«По крайней мере, последние 30 или 40 лет я не помню, чтобы такие морозы были. Какие-то ранние яблони и груши распустились. Даже листья пострадали, не говоря уже о цветах. Я даже не помню такого. Затем вторая волна холода. И уже те листья, которые распустились, замерзли», — пояснила ботаник.

По словам профессора АлтГУ, часть завязей после таких заморозков может просто опасть. Поэтому рассчитывать на хороший урожай плодовых деревьев в этом сезоне садоводам, скорее всего, не стоит.

«Урожай, если будет, то не такой хороший, как обычно. В прошлом году хороший был урожай — много яблок, груш, ягод. А сейчас хорошего мало», — отметила Татьяна Терехина.

Как помочь растениям?

Ботаник советует садоводам не спешить с выводами, не паниковать раньше времени, а сначала понаблюдать за растениями. Полная картина станет понятна позже, когда начнут распускаться спящие почки и будет видно, какие ветки действительно пострадали.

«То, что где-то сильно поражено, конечно, надо убирать. Но произойдет не сразу. Это будет видно, когда начнет листва распускаться и следующие спящие почки начнут распускаться», — объяснила доктор биологических наук.

По словам специалиста, сейчас садовым растениям нужна поддержка. Их стоит подкормить и обработать от грибных заболеваний, потому что ослабленные деревья и кустарники становятся более уязвимыми.

«Думаю, что обработать от грибных заболеваний все равно надо. Потому что на ослабленные растения нападают грибы», — подчеркнула Татьяна Терехина.

Что будет с клубникой?

Пострадала и садовая земляника. По словам ботаника, первые цветы у многих растений почернели в середине, а значит, ягод из них уже не будет. Однако ремонтантные сорта могут восстановиться и дать урожай позже.

«Клубника и земляника, конечно, пострадали. Первый слой цветочков почернел, ничего не сделаешь. Если силы есть, она может зацвести. Ремонтантной ничего страшного не будет, она цветет несколько раз за сезон», — рассказала специалист.

При этом Терехина не исключает, что из-за заморозков ягода может подорожать: ремонтантные сорта есть не у всех садоводов, а обычная земляника могла серьезно пострадать.