Жильцы ветхой "сталинки" на Алтае достучались до Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов ветхого дома в Бийске. Здание разрушается на глазах и не обслуживается ни одной управляющей компанией. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство в Telegram.

«Фундамент и несущие конструкции здания 1946 года постройки разрушаются, в стенах образовались трещины, кровля протекает, из-за изношенности инженерных систем температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам», – пишет пресс-служба.

О доме на улице Вагонной сообщалось в социальной сети. Жители не раз обращались в компетентные органы и просили признать его аварийным, а также предоставить им благоустроенное жилье. Однако результатов нет. Бийчане делают ремонт за свой счет.

Краевое следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении прав жильцов. Бастрыкин затребовал по нему доклад о ходе и результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – отмечается в сообщении.

