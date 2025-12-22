Жильцы ветхой "сталинки" на Алтае достучались до Бастрыкина
В стенах трещины, кровля протекает, температура в квартирах не соответствует нормам
22 декабря 2025, 10:44, ИА Амител
Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов ветхого дома в Бийске. Здание разрушается на глазах и не обслуживается ни одной управляющей компанией. Возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство в Telegram.
«Фундамент и несущие конструкции здания 1946 года постройки разрушаются, в стенах образовались трещины, кровля протекает, из-за изношенности инженерных систем температурный режим в жилых помещениях не соответствует установленным нормам», – пишет пресс-служба.
О доме на улице Вагонной сообщалось в социальной сети. Жители не раз обращались в компетентные органы и просили признать его аварийным, а также предоставить им благоустроенное жилье. Однако результатов нет. Бийчане делают ремонт за свой счет.
Краевое следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении прав жильцов. Бастрыкин затребовал по нему доклад о ходе и результатах расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – отмечается в сообщении.
11:47:02 22-12-2025
Нет проблем признать дом аварийным, достаточно сделать экспертизу за свой счёт, зачем обращаться к Бастрыкину.
15:04:11 22-12-2025
Гость (11:47:02 22-12-2025) Нет проблем признать дом аварийным, достаточно сделать экспе...
ЖКХ вовремя надо все ремонтировать!!! Живем в Сибири. Вон какие погодные качели! Многие дома разрушаются,становятся ветхими. Сколько домов в городе требуют капитального ремонта? Где эти данные? Кто проверяет? Кто несет ответственность? Чего ждут? Очередного обращения?
12:57:32 22-12-2025
А мы обращались к Бастрыкину чтобы отстоять свой дом, который в хорошем состоянии и который признали аварийным по свальсифицированной экспертизе. Бестолку. Прислали дежурную отписку. Все суды проигрываем на основании этой поддельной экспертизы, судьи ей верят и не идут против решения администрации.
Место решает. На нужном месте и хорошее сносят. На никому не нужном, жить жильцам 20 лет в реально аварийном доме.
13:28:23 22-12-2025
Сегодня новострой на обоях держится. Страшно, слышно соседей, лифты отдельная тема ужаса, а парковки возле дома в драку для жителей, уже вызвать кого то места нет! Старый фонд намного лучше найти можно квартиру.
14:26:15 22-12-2025
Гость (13:28:23 22-12-2025) Сегодня новострой на обоях держится. Страшно, слышно соседей... В нашей хрущевке на 90 квартир около 60 парковочных мест. Красота, всем хватает. Зелень. Тишина внутри квартала. Новая крыша. Центр города.
А новострой с парковочными войнами, пробками в центр и все прелести звукоизоляции, как вы описали.
Знакомые сыну купили студию в новострое. Оказалось что слева и справа квартиры куплены инвесторами, сдаются посуточно. Еженочно то звуки оргий, то пьянки, то гул от телефонных разговоров 15 гастарбайтеров. Терпели-терпели, продали и купили двушку в хрущевке с "бабушкиным" ремонтом. Ремонтируют и наслаждаются тишиной.
13:52:09 22-12-2025
Читаешь новости и такое ощущение что попал в сказку когда крестьяне ищут правду у царя батюшки на несправедливое житие свое. У нас что все реально так плохо!?
15:14:59 22-12-2025
Гость (13:52:09 22-12-2025) Читаешь новости и такое ощущение что попал в сказку когда кр...
О наивное летнее дитя...