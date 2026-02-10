Житель Барнаула получил условный срок за избиение соседа из-за спора о границе участка

У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма и переломы

10 февраля 2026, 17:55, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле вынесен приговор по делу о драке между соседями, которая произошла из-за многолетнего спора о границах земельного участка. 37-летний житель города признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает СК по Алтайскому краю.

Конфликт между соседями длился несколько лет: 73-летний собственник периодически передвигал забор, увеличивая свою территорию. В сентябре 2025 года ссора переросла в физическое противостояние. Пожилой мужчина начал угрожать соседке и ее родным сначала пневматическим пистолетом, а затем топором.

В ответ родственник женщины нанес ему множественные удары руками, ногами и палкой, в результате чего пострадавший получил черепно-мозговую травму и переломы.