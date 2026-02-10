Житель Барнаула получил условный срок за избиение соседа из-за спора о границе участка
У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма и переломы
10 февраля 2026, 17:55, ИА Амител
В Барнауле вынесен приговор по делу о драке между соседями, которая произошла из-за многолетнего спора о границах земельного участка. 37-летний житель города признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщает СК по Алтайскому краю.
Конфликт между соседями длился несколько лет: 73-летний собственник периодически передвигал забор, увеличивая свою территорию. В сентябре 2025 года ссора переросла в физическое противостояние. Пожилой мужчина начал угрожать соседке и ее родным сначала пневматическим пистолетом, а затем топором.
В ответ родственник женщины нанес ему множественные удары руками, ногами и палкой, в результате чего пострадавший получил черепно-мозговую травму и переломы.
«В ходе предварительного следствия в отношении пострадавшего соседа был выделен материал по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), который направлен в органы дознания по подследственности. В отношении обвиняемого судом изучены все собранные следствием доказательства и назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — пояснили в СК по Алтайскому краю.
18:16:02 10-02-2026
ахаха. условно!))) можно дальше людям руки ломать и голову пробивать. а не бывший ли это?
01:24:49 11-02-2026
у нас сосед 73х лет застрелил соседа-урода 60 лет. 73 летнего оправдали, и он дожил счастливо в своем доме среди елей (с браслетом на ноге) с пасекой и прудом без дебила-соседа. История такая да, можно сериал снимать!
11:40:58 11-02-2026
Даже удивительно, что до суда дело довели, ведь так не хотели. Правильно, пусть и дальше убивает, понял, что ничего ему за это не будет.
11:42:37 11-02-2026
Сейчас еще и дедушку обвинят. Точно из бывших, а может и из нынешних.