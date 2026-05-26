Жителей и гостей Барнаула пригласили на семейный праздник с утятами и цыплятами

В программе предусмотрены интерактивы, творческие занятия и возможность ближе познакомиться с животными

26 мая 2026, 20:37, ИА Амител

Утка в барнаульском парке "Юбилейный" / Фото: amic.ru

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" анонсировал семейный праздник "День утенка и цыпленка", который пройдет 27 мая. Для гостей подготовили мастер-классы, фотосессию с птенцами и развлекательную программу для детей. Мероприятие стартует в 17:00 на территории зоопарка.

Для посетителей организуют сразу несколько тематических мастер-классов. С 17:00 до 19:00 гости смогут принять участие в творческих площадках "Цып-цып" и "Кря-кря", а также попробовать сделать собственную "мини-ферму" в рамках отдельного мастер-класса.

Одним из главных событий праздника станет фотосессия с утятами и цыплятами. Она пройдет с 18:00 до 18:30.

Организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано, прежде всего, на семейную аудиторию и детей. В программе предусмотрены интерактивы, творческие занятия и возможность ближе познакомиться с животными.

Дополнительно оплачивать участие в праздничной программе не потребуется — все активности будут доступны по обычному входному билету в зоопарк.