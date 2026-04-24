Трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов

24 апреля 2026, 10:52, ИА Амител

Работодатели в России зачастую не указывают размер зарплаты в вакансиях — итоговая сумма обычно определяется в ходе собеседования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Superjob.

«Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму сразу, остается прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров», — говорится в сообщении.

Исследование выявило и другие причины подобной практики. 30% работодателей стремятся таким образом скрыть уровень оплаты труда от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний используют этот подход, чтобы изучить зарплатные ожидания соискателей.

Кроме того, 20% организаций применяют формулировку "по договоренности" в случаях сдельной или бонусной оплаты труда, еще 20% компаний прямо признают, что их предложение ниже рыночного уровня. 20% работодателей не указывают доход в вакансиях, чтобы привлечь как можно больше кандидатов, а 17% хотят сэкономить: они рассчитывают на соискателей, чьи зарплатные запросы окажутся ниже внутренней планки компании.

Опрос проводился с 20 марта по 13 апреля среди 500 респондентов из 190 населенных пунктов России. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.