Опрос: работодатели в России определяют зарплату после собеседования
Трое из десяти работодателей таким образом хотят скрыть предлагаемую соискателям зарплату от действующих сотрудников и конкурентов
24 апреля 2026, 10:52, ИА Амител
Работодатели в России зачастую не указывают размер зарплаты в вакансиях — итоговая сумма обычно определяется в ходе собеседования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Superjob.
«Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму сразу, остается прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров», — говорится в сообщении.
Исследование выявило и другие причины подобной практики. 30% работодателей стремятся таким образом скрыть уровень оплаты труда от действующих сотрудников и конкурентов. Еще 27% компаний используют этот подход, чтобы изучить зарплатные ожидания соискателей.
Кроме того, 20% организаций применяют формулировку "по договоренности" в случаях сдельной или бонусной оплаты труда, еще 20% компаний прямо признают, что их предложение ниже рыночного уровня. 20% работодателей не указывают доход в вакансиях, чтобы привлечь как можно больше кандидатов, а 17% хотят сэкономить: они рассчитывают на соискателей, чьи зарплатные запросы окажутся ниже внутренней планки компании.
Опрос проводился с 20 марта по 13 апреля среди 500 респондентов из 190 населенных пунктов России. Данные о погрешности в исследовании не приводятся. Ранее сообщалось, что работа после пенсии может стать нормой в России через пять-десять лет.
11:18:57 24-04-2026
Обещают 100+ через месяц получаешь 80. Работаешь и ежедневно мониторишь НН в поисках новой работы,ездишь на собеседования. Как то так, не раз проходили, пока нормального работодателя у которого слова не расходятся с действиями не встретил
11:25:02 24-04-2026
«Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму сразу, остается прежней .. " - частная собственность и конечно, прибыль. Остальные причины для статистики.
14:24:44 24-04-2026
Сидят бабки на базаре без ценника и оценивают покупателя... После контакта озвучивают персональную цену. Если бабка не повесила ценник - это договорная. Работодатель не указал зарплату - это МРОТ или договорная (при договорной зарплате приступать к работе нужно после подписания договора или мысленно согласиться на МРОТ, работник считается трудоустроенным при устной договорённости и фактическом начале работы, но...).
14:58:54 24-04-2026
Причины жадность и непорядочность.
19:14:39 24-04-2026
никогда не пойду на собеседование, если не буду знать предлагаемую зарплату. зачем тратить свое время на таких непорядочных работодателей?