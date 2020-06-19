Число новых заболевших в Алтайском крае пока не уменьшается. Из-за вспышки заболеваемости турбазы Горного не откроются до июля, а роддом № 1 Барнаула скоро возобновит работу. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3153 заболевших (среди них 328 детей).
За последние сутки:
- в Барнауле выявили 30 зараженных;
- в Михайловском районе – 18;
- в Ребрихинском районе – 14;
- в Тальменском районе – 4;
- в Рубцовске – 2;
- в Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах – по 1.
Выздоровели 2127 человек (+ 98 за последние сутки). В тяжелом состоянии находится 51 пациент, 13 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Еще четыре пациента, у которые ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки.
Трое из них скончались от коронавируса, один – от сопутствующего заболевания.
В регионе за весь период пандемии зафиксировано уже 49 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. 27 человек умерли от COVID-19, от иных причин – 19, три случая находятся на экспертизе.
За сутки в Республике Алтай выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой показатель за все время пандемии.
Диагноз подтвердился у 43 жителей Кош-Агачского района, 12 жителей Горно-Алтайска, двух жителей Майминского района, двух жителей Усть-Коксинского района и одного жителя Онгудайского района. Большинство новых случаев зафиксировано по контакту с ранее заболевшими.
Всего в Республике Алтай 396 инфицированных. За время пандемии из больниц выписали 190 пациентов.
Турбазы Республики Алтай не откроются до 2 июля. Такое решение глава региона Олег Хорохордин принял из-за резкой вспышки числа заболевших.
Ожидалось, что турбазы Алтая смогут возобновить свою деятельность с 22 июня. Но теперь, по мнению властей, наплыв туристов может привести к еще большему количеству зараженных.
"Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока", – сказал Хорохордин.
Сейчас в регионе работают только туркомплексы с медицинскими лицензиями. Таких в республике 10. Разрешена работа и кафе на открытом воздухе.
Барнаульский роддом № 1 возобновит работу со следующей недели. Такое заявление сделал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
По его словам, родильный дом сейчас готов к приему пациентов в условиях коронавируса. Теперь беременных с отрицательным анализом на COVID-19 будут принимать через приемный покой, а остальных – через приемно-диагностическое отделение, где их проверят на коронавирусную инфекцию.
Если же тест будет положительным, их переведут обсервационный роддом горбольницы № 11, который изолирован от основного здания. Там действуют повышенные меры безопасности и особый пропускной режим.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- 24 июня 2020: выходной или рабочий день;
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
Что еще почитать и посмотреть 19 июня:
Это искусство, а не услуга. Депутат АКЗС Александр Лазарев рассказал о проблемах и успехах медицины на Алтае
Барнаул может стать "Городом трудовой доблести". Как и где за это проголосовать?
Комментарии