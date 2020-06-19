Четыре летальных случая

Еще четыре пациента, у которые ранее диагностировали COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки.

Трое из них скончались от коронавируса, один – от сопутствующего заболевания.

В регионе за весь период пандемии зафиксировано уже 49 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. 27 человек умерли от COVID-19, от иных причин – 19, три случая находятся на экспертизе.