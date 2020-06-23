Владельцы кафе и ресторанов Алтайского края требуют разрешить им работать. Библиотеки и музеи открылись, но с ограничениями, а в еще одном районе произошла вспышка COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 24 инфицированных,
- в Ребрихинском районе – 8,
- в Рубцовске – 7,
- в Бийске, Смоленском и Тальменском районах – по 6,
- в Новоалтайске – 4,
- в Благовещенском районе – 3,
- в Егорьевском, Зональном и Локтевском районе – по 2,
- в Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1.
За время пандемии выздоровели 2369 заболевших, а за прошедшие сутки — 112 человек. Из тех, кто продолжает лечение, в тяжелом состоянии находятся 64 пациента, а на аппарате ИВЛ — 20.
Оперштаб Алтайского края сообщил еще о трех летальных случаях среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
На 23 июня в регионе известно о 58 умерших с коронавирусом. Причем 29 человек скончались от COVID-19, 26 – от иных сопутствующих заболеваний. А три случая все еще находятся на экспертизе.
В Ребрихинском районе зафиксировали всплеск коронавирусной инфекции. За несколько дней число зараженных в достигло 60.
Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина подтвердила наличие заболевших и в местной администрации, и в больнице.
Большое число зараженных выявили в Ребрихе, а также очаг зафиксировали в селе Подстепном. Причиной такого резкого распространения вируса стало несоблюдение режима самоизоляции.
Закроют ли район на карантин — неизвестно. Сотрудники Роспотребнадзора сейчас проводят необходимые противоэпидемические меры и выявляют людей, с которыми контактировали зараженные.
Представители сферы общепита Алтайского края создали петицию с требованием разрешить им возобновить работу. Ее адресовали губернатору Виктору Томенко,
Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат. Бизнесмены вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву, но не знают, когда им позволят открыться.
Они пишут, что если им не разрешат как можно скорее работать, то сфера общепита в регионе частично перестанет существовать.
Но открыться рестораны и кафе могут только на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край пока на первом этапе.
Посетителей смогут допустить только при наличии гигиенической маски, после измерения температуры тела, обработки рук кожными антисептиками. В помещениях музеев и библиотек придется соблюдать социальную дистанцию.
Это общие рекомендации Роспотребнадзора. Но также существуют специфические противоэпидемические меры для каждого учреждения. К примеру, в музеях будут проводить дезинфекцию аудиогидов после каждого посетителя.
К примеру, "шишковка" пока только открыла для посетителей первый этаж. Теперь в библиотеках вводятся обработка и "карантин" для книг, которые выдавались читателю на дом.
Самостоятельно посетить музей и ознакомиться с экспонатами вы можете, но сходить туда на экскурсию организованной группой не удастся. Проведение массовых мероприятий все еще под запретом.
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О работе
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