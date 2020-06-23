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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 86

, ИА "Амител"
Главное за 23 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Владельцы кафе и ресторанов Алтайского края требуют разрешить им работать. Библиотеки и музеи открылись, но с ограничениями, а в еще одном районе произошла вспышка COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае на 23 июня?
Все стабильно: 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 3445 заболевших, среди них 356 детей. 

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 24 инфицированных,
  • в Ребрихинском районе – 8,
  • в Рубцовске – 7,
  • в Бийске, Смоленском и Тальменском районах – по 6,
  • в Новоалтайске – 4,
  • в Благовещенском районе – 3,
  • в Егорьевском, Зональном и Локтевском районе – по 2,
  • в Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1.

За время пандемии выздоровели 2369 заболевших, а за прошедшие сутки — 112 человек. Из тех, кто продолжает лечение, в тяжелом состоянии находятся 64 пациента, а на аппарате ИВЛ — 20. 

2
Еще три летальных случая

Оперштаб Алтайского края сообщил еще о трех летальных случаях среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.

На 23 июня в регионе известно о 58 умерших с коронавирусом. Причем 29 человек скончались от COVID-19, 26 – от иных сопутствующих заболеваний. А три случая все еще находятся на экспертизе.

3
Вспышка COVID-19 в районе

В Ребрихинском районе зафиксировали всплеск коронавирусной инфекции. За несколько дней число зараженных в достигло 60.

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина подтвердила наличие заболевших и в местной администрации, и в больнице.

Большое число зараженных выявили в Ребрихе, а также очаг зафиксировали в селе Подстепном. Причиной такого резкого распространения вируса стало несоблюдение режима самоизоляции.

Закроют ли район на карантин — неизвестно. Сотрудники Роспотребнадзора сейчас проводят необходимые противоэпидемические меры и выявляют людей, с которыми контактировали зараженные.

4
Владельцы кафе хотят открыться

Представители сферы общепита Алтайского края создали петицию  с требованием разрешить им возобновить работу. Ее адресовали  губернатору Виктору Томенко,

Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат. Бизнесмены вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву, но не знают, когда им позволят открыться. 

Они пишут, что если им не разрешат как можно скорее работать, то сфера общепита в регионе частично перестанет существовать.

Но открыться рестораны и кафе могут только на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край пока на первом этапе.

5
Библиотеки и музей открылись
Алтайские музеи, библиотеки, архивы начинают открываться в регионе с 23 июня. Но все эти организации начинают работать с ограничениями.

Посетителей смогут допустить только при наличии гигиенической маски, после измерения температуры тела, обработки рук кожными антисептиками. В помещениях музеев и библиотек придется соблюдать социальную дистанцию.

Это общие рекомендации Роспотребнадзора. Но также существуют специфические противоэпидемические меры для каждого учреждения. К примеру, в музеях будут проводить дезинфекцию аудиогидов после каждого посетителя. 

К примеру, "шишковка" пока только открыла для посетителей первый этаж. Теперь в библиотеках вводятся обработка и "карантин" для книг, которые выдавались читателю на дом. 

Самостоятельно посетить музей и ознакомиться с экспонатами вы можете, но сходить туда на экскурсию организованной группой не удастся. Проведение массовых мероприятий все еще под запретом.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях, изменениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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