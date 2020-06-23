Владельцы кафе хотят открыться

Представители сферы общепита Алтайского края создали петицию с требованием разрешить им возобновить работу. Ее адресовали губернатору Виктору Томенко,

Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но сейчас они не получают зарплат. Бизнесмены вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву, но не знают, когда им позволят открыться.

Они пишут, что если им не разрешат как можно скорее работать, то сфера общепита в регионе частично перестанет существовать.

Но открыться рестораны и кафе могут только на третьем этапе снятия ограничений. Алтайский край пока на первом этапе.