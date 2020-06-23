В Алтайском крае в 2020 году могут полностью отменить курортный сбор

Депутаты Белокурихи предложили отменить курортный сбор на территории края в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт АКЗС.

Их инициативу можно разделить на несколько пунктов: приостановить взимание сбора на период с 1 июня по 31 декабря 2020 года, установить в 2021-2022 годах размер курортного сбора в размере 30 рублей, а также освободить от уплаты курортного сбора жителей Алтайского края.

Отмечается, что в ближайший четверг два профильных комитета рассмотрят данный проект. Если он будет одобрен на этом уровне, то закон вынесут на опросное голосование.

"Учитывая, что Белокуриха первой попала под ограничения, введенные в силу пандемии, мы не можем не поддержать проект. Голосование будет проходить в два этапа. Мы ожидаем первое чтение примерно 30 июня. Голосование во втором чтении в опросном формате планируется 3 июля, но со сроком действия закона с 1 июля 2020 года. Надеюсь, что комитеты тоже нас поддержат", – отметил руководитель фракции "Единая Россия" в краевом парламенте Сергей Приб.