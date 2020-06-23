Власти рассказали, кому в Алтайском крае отказали в выплате на детей от 3 до 7 лет

Около 99 тысяч заявок на ежемесячную выплату детям от 3 до 7 лет поступило от жителей Алтайского края. Однако 30% из них не одобрили. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоцзащиты региона Оксана Кудинова.

"Порядка 99 тыс. заявлений поступило на портал "Госуслуги". И такое большое количество заявлений связано с тем, что в первые дни работы портала у граждан была возможность неоднократно подавать заявление на эту выплату относительного одного ребенка. Граждане, оформив заявление с неполными данными, вносили их повторно. У нас до пяти заявлений от одного человека на портал поступило, и по всем ведется работа. На сегодня получается, что более 30% отказов зарегистрировано. В первую очередь это по тем заявлениям, которые подавали в первые дни с недостоверными или неполными данными", – прокомментировала Оксана Кудинова.

По ее словам, теперь портал работает стабильно. И если отказы и случаются, то уже по другой причине – из-за превышенного дохода семьи.

"Критерий для получения этой выплаты – среднедушевой доход на каждого члена семьи не может быть выше одного прожиточного минимума, то есть 10194 рубля. Если выше – то в заявке отказывают", – пояснила Кудинова.

Она также добавила, что повторно люди могут обращаться за выплатами вплоть до конца года. И несмотря на позднее заявление они получат все выплаты с января 2020 года разом. Главное, чтобы ребенку в этом месяце было уже 3 года. Если, к примеру, ему исполнилось 3 года в феврале 2020, то выплаты назначаются уже с этого месяца.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на эту выплату могут претендовать около 52 тыс. семей. По словам министра соцзащиты региона Натальи Оськиной, ежемесячное пособие уже назначили 20 тыс. семьям (деньги получили 25 тыс. детей).

"Это еще не середина. Мы только приступили к работе. Всего на эту выплату предусмотрено 3,5 млрд рублей. На сегодня сумма выплаченных средств составила 747 млн рублей", – пояснила министр.

Напомним, получать выплату на детей от 3 до 7 лет в размере 5,1 тыс. рублей семьи начали с 1 июня 2020 года. Чтобы оформить пособие, нужно правильно заполнить заявление на портале "Госуслуги". Там потребуется внести персональные данные на всех членов семьи и указать источники дохода.