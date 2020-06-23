Еще 74 человека, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выявили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24 человека, Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 7, Бийск, Смоленский и Тальменский районы – по 6, Новоалтайск – 4, Благовещенский район – 3, Егорьевский, Зональный и Локтевский районы – по 2, Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному человеку.
Таким образом, с начала эпидемии в регионе инфекцию выявили у 3445 человек. Выздоровели 2369 человек.
Как уже сообщал amic.ru, коэффициент заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае – один из самых низких не только в Сибири, но и в России в целом. В регионе на 100 тысяч населения приходится 143 инфицированных. В округе этот показатель составляет 194,6, а в стране – 403,3.
Комментарии
Интересно, когда народу надоест писать комментарии на эту тему. 60-70 какая уже разницы, привыкли, становится простой обыденностью.
Никогда нам не надоест.
А цифра 69 была повеселее,но самое главное-не выдерживаются Томенковские 65-67
когда народу надоест писать
А сам первым отписался.
Господин Попов наверное скажет что рост числа заболевших, а так же умерших происходит от того что люди пользуются интернетом и вообще виноват госдеп США. Ну и специально накручивают статистику пособники госдепа
Не активно, веселей надо, веселей)))
сколько зарегистрировано сегодня онко больных?
где статистика?
23.06.2020 12:28
- гость -
Онко передаётся воздушно-капельным?
Это же Нобелевка!
Всё нормально всё есть ничего нет , всё нормально !!! К 1 июля все ограничения снимут так что не волнуйтесь (но это неточно)
23.06.2020 12:12
Как то так. 60-70 какая уже разницы, привыкли, становится простой обыденностью.
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64 тяжелых,20 на ИВЛ. Каждый день прибавляются.
Вчера 73 из которых 40 Барнаул, сегодня 74 из которых 24 в Барнауле, очень странные цифры((((
В статистике ошибка 3345! По данным за вчерашний день было 3371.
"В регионе на 100 тысяч населения приходится 143 инфицированных. В округе этот показатель составляет 194,6, а в стране – 403,3."
Есть куда расти!
23.06.2020 12:50
- гость -
"В регионе на 100 тысяч населения приходится 143 инфицированных. В округе этот показатель составляет 194,6, а в стране – 403,3."
Есть куда расти!
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Куда расти? Барнаул. 700 000 : 1804=388.
На 100 тыс 388 инфицированных. Значительно выше, чем в округе. Коэффициент смертности в Барнауле тоже не низкий.
Общее число зараженных в регионе – 3445.
Т.е., если по 70 человек будет заражаться, то через 10 лет вы напишете что в АК 255тысяч зараженных? При том, что фактически болеющих около 1000?