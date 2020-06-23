Еще 74 человека, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, выявили в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24 человека, Ребрихинский район – 8, Рубцовск – 7, Бийск, Смоленский и Тальменский районы – по 6, Новоалтайск – 4, Благовещенский район – 3, Егорьевский, Зональный и Локтевский районы – по 2, Михайловский, Павловский, Первомайский, Шипуновский районы – по одному человеку.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе инфекцию выявили у 3445 человек. Выздоровели 2369 человек.

Как уже сообщал amic.ru, коэффициент заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае – один из самых низких не только в Сибири, но и в России в целом. В регионе на 100 тысяч населения приходится 143 инфицированных. В округе этот показатель составляет 194,6, а в стране – 403,3.