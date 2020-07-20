Алтайский край еще не преодолел пик заболеваемости коронавирусом. COVID-19 обнаружили у 20 призывников, а плановую помощь пока не могут возобновить из-за неблагоприятной эпидобстановки. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 7573 инфицированных, среди них 739 детей.
За прошедшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 101 случай заражения;
- в Бийске – 15;
- в Бурлинском районе – 9;
- в Новоалтайске и Тальменском районе – по 7;
- в Камне-на-Оби, Славгороде, Бийском, Павловском, Первомайском районах – по 4;
- в Егорьевском, Красногорском, Мамонтовском районах – по 3;
- в Рубцовске, Заринске, Благовещенском, Панкрушихинском, Шелаболихинском районах – по 2;
- в Белокурихе, Баевском, Змеиногорском, Калманском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Локтевском, Михайловском, Петропавловском, Ребрихинском, Троицком, Табунском районах – по 1.
С начала пандемии в Алтайском крае выздоровели 4799 пациентов. Лечение продолжают 2617 человек, из них в инфекционных госпиталях – 1092 пациента, а на дому лечатся 1525 человек. В тяжелом состоянии находятся 95 пациентов, из них 27 подключены к аппаратам ИВЛ. Загрузка в ковидных госпиталях составила 81%.
Еще три пациента, которым ранее диагностировали COVID-19, скончались в Алтайском крае. По данным оперштаба, только один из них умер из-за коронавируса.
За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 157 человек с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 65 человек, по иным причинам умерли 89 зараженных, на экспертизе находятся три случая.
За время весеннего призыва в Алтайском крае коронавирус выявили у порядка 20 призывников.
Перед отправкой на сборный пункт все призывники и представители воинских частей сдают тесты на COVID-19 и до получения результатов находятся в гостинице "Колос". Это необходимо для того, чтобы исключить попадание инфекции на территорию сборного пункта.
В общей сложности в Алтайском крае тестирование прошли более 2,5 тысячи призывников.
"Мы вернемся к рассмотрению возможности возобновления медпомощи в плановом режиме в подведомственных организациях, когда будем видеть снижение заболеваемости и безопасность ее оказания", – сказал министр здравоохранения Дмитрий Попов.
Он добавил, что медицинские организации – это места, где можно заразиться COVID-19. И случаи заноса инфекции в таких организациях уже были.
Дезинфекция остановок, павильонов, скамеек, архитектурных форм – эффективная мера профилактики заболеваемости коронавирусом, заявили в Роспотребнадзоре.
Такая практика существует в нескольких регионах страны. Однако эта позиция несколько отличается от рекомендаций федерального ведомства, где советуют обрабатывать поверхности, с которыми вероятно соприкосновение руками.
"Конечно, просто поливать тротуар – у нас таких рекомендаций нет, и смысла в этом особого тоже нет", – поясняла в июне замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Три случая заражения коронавирусной инфекцией выявили среди отдыхающих в Алтайском крае. Об этом во время пресс-конференции рассказала руководитель отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора Елена Боброва.
Однако неизвестно, на территории каких турбаз, отелей или санаториев зарегистрированы были случаи, в каком состоянии находятся заболевшие.
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