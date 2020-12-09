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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 255

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае число заболевших COVID-19 людей перевалило за 28 тысяч. В регионе только готовятся возобновить плановую медпомощь, а после запрета на новогодние корпоративы барнаульцы расхватали все коттеджи. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько человек заболели коронавирусом 9 декабря?

Еще 222 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 28 132 инфицированных, среди них 1871 ребенок.

Коронавирусом переболели уже 24 709 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 316 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2109 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 489 заболевших, 126 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 

В регионе скончались 1234 человека с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 645 случаях.

2
Плановая помощь пока не возобновилась

Процесс оказания плановой медпомощи в Алтайском крае еще не возобновился. Говорить об этом пока рано, сейчас "идет только подготовка к ее возобновлению", рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. 

В частности, этот вопрос министр здравоохранения Дмитрий Попов обсудил с губернатором на аппаратном совещании 7 декабря. 

"Сегодня по-прежнему в медучреждениях оказывают экстренную и неотложную помощь. Идет подготовка к началу работы в прежнем режиме. Данный процесс будет иметь этапный характер и зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном муниципальном образовании. После внесения изменений в указ губернатора о возобновлении плановой медпомощи жители края обязательно будут информированы", – уточнили в ведомстве.

3
Пандемия закончится нескоро
Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года. Такое мнение во время онлайн-брифинга парламента выразил председатель комитета по здравоохранению АКЗС и депутат Александр Лазарев.

Отвечая на вопрос о сроках открытия Федерального центра травматологии и ортопедии, чиновник отметил, что медучреждение уже частично оказывает плановую помощь, однако полное возобновление ожидается после ликвидации пандемии. По его мнению, произойдет это после осуществления массовой вакцинации.

"Точные даты никто назвать сегодня не может, но я думаю, во втором квартале будущего года центр может начать свою работу", – констатировал Лазарев.

4
Коттеджи вместо ресторана

Барнаульцы начали бронировать коттеджи на новогоднюю ночь еще летом. Арендодатели говорят, что из-за пандемии коронавируса совершенно не ожидали наплыва отдыхающих и готовились к убыткам. Но в конце ноября, когда в Алтайском крае запретили корпоративы в кафе и ресторанах, звонков стало еще больше. 

Аренда коттеджей на новогоднюю ночь стоит 40-50 тысяч рублей. Причем это средний чек для Барнаула. По словам риелторов, суточная стоимость с 30 декабря по 2 января минимум в два раза больше, чем в остальные декабрьские и январские дни. Но арендаторы, которые еще не успели сдать объекты на Новый год, могут взвинтить цены в три-четыре раза, предполагают эксперты.

Подробнее об этом читайте в материале amic.ru. 

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 9 декабря?

  • Театр кукол "Сказка" в Барнауле начнет принимать посетителей весной 2021 года
  • Снегопады в Алтайском крае продлятся до конца недели

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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