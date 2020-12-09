Сколько человек заболели коронавирусом 9 декабря?

Еще 222 жителя Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 63 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 28 132 инфицированных, среди них 1871 ребенок.

Коронавирусом переболели уже 24 709 жителей Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 316 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2109 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 489 заболевших, 126 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе скончались 1234 человека с COVID-19 (+14 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 645 случаях.